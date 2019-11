«Frozen 2», l'amore vince su tutto

Dopo sette anni, dal 27 arriva in sala Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, sequel del campione di incassi Disney ancora a firma di Chris Buck e Jennifer Lee.



a Roma, alla conferenza stampa di questo film di animazione si è parlato di futuro, passato, amore, figli, omosessualità, mondo femminile e rispetto della natura. All’incontro, oltre ai registi, il produttore Peter Del Vecho, l’attrice-cantante Serena Rossi (che dà la voce alla principessa Anna), Enrico Brignano, che presta ancora una volta la voce a Olaf e il cantautore Giuliano Sangiorgi autore di «Nell’Ignoto» che si sente nei titoli di coda.



La storia. Sono trascorsi tre anni da Frozen - Il Regno di Ghiaccio e la cittadina di Arendelle sembra aver trovato la pace. Elsa ha ormai imparato a governare i suoi straordinari poteri di ghiaccio, mentre la sorella Anna è felice di aver trovato in Kristoff l’amore. Ora mentre le due sorelle, il pupazzo di neve Olaf, Kristoff e l’alce Sven stanno giocando, Elsa viene distratta da un canto misterioso che proviene dalla foresta. Una voce angelica che non smette di tormentarla per giorni e giorni.



Così per capire da dove viene quella voce la principessa di Arendelle, Anna, insieme ad Elsa e i suoi compagni d’avventura decidono di dirigersi a nord, verso un nuovo regno dove domina l’autunno, per scoprire la causa della morte dei suoi genitori e l’origine del suo incredibile potere. «Nel primo Frozen - spiega il regista Buck - abbiamo sviluppato i personaggi mentre in questo secondo atto ci siamo divertiti a fare un pò un musical di Broadway. In questo tipo di film - aggiunge poi - è normale inserire il mondo che ci circonda con la giusta attenzione: sappiamo bene del potere di queste opere sui giovani che le vedono ossessivamente più di una volta». «Lo spirito di non arrendersi mai e dell’amore che vince su tutto è certo qualcosa che vogliamo si percepisca in questo film», dice invece Lee.