L'eruzione dell'Etna vista dallo spazio nel video di Enrico Gremes

Nel suo nuovo video Enrico Gremes propone le immagini della recente eruzione dell'Etna vista dallo spazio. Il videomaker di Calceranica fa qui uso delle riprese effettuate dalla flotta di satelliti europei Sentinel del programma Copernicus.

Nei primi mesi del 2021 il vulcano si è risvegliato e la sua attività è stata catturata dai sensori dei satelliti Sentinel, un fiore all'occhiello del programma spaziale Europeo. "Sembra strano - spiega Gremes - ma al giorno d'oggi ogni singolo cittadino può accedere a questi dati in modo libero e "creare" le proprie immagini o le proprie viste, sia a colori reali o in falsi colori. In questo video ne abbiamo un esempio pratico".

Ad accompagnare le suggestive immagine eruttive dalla Sicilia la colonna sonora con le vibrazioni elettroniche siderali proposte dai Mainframe74.