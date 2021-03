Vasco Rossi celebra su Instagram Gaia & Luna e la loro canzone per bambini "Come Vasco Rossi"

Vasco Rossi celebra la canzone che il duo trentino Gaia & Luna ha dedicato al Blasco nel 2007. Le note sono quelle di "Come Vasco Rossi" e domenica sera proprio il rocker emiliano, tramite il suo canale Instagram, ha messo al top il brano "Come Vasco Rossi” nell'elenco delle 180 canzoni per bambini secondo lui più belle di sempre, scrivendo anche "bravissimi" con l'aggiunta dell’icona degli applausi e dei tag #comevascorossi e #piccolisoliticrescono. Una bella soddisfazione quella che arriva direttamente dal Blasco per le due sorelle roveretane Gaia & Luna che avevano cantato questo brano quattordici anni fa sotto la guida del loro papà Agostino Carollo.

I versi della canzone, "Vorrei cantare come Vasco Rossi.Vorrei riempire gli stadi come fa Vasco Rossi. Vorrei vedere l’alba chiara perché siamo solo noi generazione di bambini senza più santi né eroi", portarono a maggio 2007 "Come Vasco Rossi" al primo posto della classifica ufficiale di vendita dei singoli in Italia, piazzandosi addirittura davanti al nuovo disco di Vasco "La Compagnia". In quei giorni Vasco Rossi ebbe l'occasione di ringraziare pubblicamente Gaia & Luna per la canzone a lui dedicata augurando alle due ragazzine tanto successo. Da aggiungere che da allora "Come Vasco Rossi"è stabilmente nella Top 10 dei brani per bambini più scaricati da iTunes (un vero record) e anche questa settimana si trova al secondo posto davanti a brani cult per i bimbi come Pippi Calzelunghe, La tartaruga, I due liocorni e Il coccodrillo come fa?. Il brano “Come Vasco Rossi” si trova su tutte le piattaforme e il video è sul canale YouTube ufficiale di Gaia & Luna. Sul questo canale si può ricostruire attraverso diversi videoclip il percorso artistico di Gaia & Luna, che da giovanissime cantanti pop si sono evolute progressivamente in dj e produttrici di musica elettronica, pubblicando diversi brani ed esibendosi live con la loro musica davanti a migliaia di persone su celebri palchi non solo in Italia ma anche in Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Norvegia ed India