Nonna Nunzia torna in tv su Rttr con le fiabe di Natale: nostra intervista esclusiva

Strenna natalizia televisiva su Rttr per Nonna Nunzia. Il personaggio interpretato da Mario Cagol è diventato, sia attraverso il teatro che soprattutto con la sua striscia mattutina sulle frequenze di Radio Dolomiti, lunedì mercoledi e venerdì dalle 9 alle 9,15, uno dei più amati dal pubblico trentino.

“La Nonna Nunzia sotto l’alber... anzi, meio davanti a l’alber” andrà in onda sul piccolo schermo il giorno di Natale alle 21.30 e in replica sabato 26, S. Stefano, alle 16 per qualche allegro pensierino dedicato a tutte le persone che le vogliono bene. Per l’occasione siamo riusciti ad intervistarla ottenendo, ovviamente, solo risposte, nel suo stile, in stretto dialetto trentino.

Nonna Nunzia, cosa dobbiamo aspettarci dalla sua apparizione catodica su Rttr?

«Nient de spaziale, no g’ho drìo ne còri, ne balerini, ne musicanti, ne matelòti che fa tenerezza...ghe son mi co’ le me fiabe e qualche altra trovata simpatica per far alleggerir i pensieri n’atimo. Eco... basta».

Ma quali fiabe racconterà?

«Che pias l’è sempre i classici, quele che da sempre esiste e sempre esisterà. Quele che se conta ai matelòti per tegnirli en berta. Cenerentola, Biancaneve e compagnia bela. Anca perché se me dovessa meter a enventàr fiabe che no sta ne en zel ne en tera, me basterìa copiàr zo ‘na seduta del consiglio provinciale e sarìa a posto».

Ha qualche idea originale da presentare in trasmissione?

«Allora, na roba la ghe sarìa a dirla tuta, siccome me capita de veder ogni tant me neò, l’Alvin, che varda su per internet zent che daverze pacheti che ariva col corriere».

Sì, l’unboxing.

«Sì, pol darse, alora me son fata mandàr anca mi en poche de robe da internet che daverzirò en diretta televisiva e dopo farò i me commenti». Quindi una nonna super aggiornata sulle tendenze on-line. «Mi no so en do che te le trovi fora ste parole, comunque... daverzerò scatole, anzi...le roto, farò la rompiscatole che me ven ben».

Cosa ci può anticipare ancora della sua apparizione televisiva?

«Me permetto de meter anca en onda el video dela me canzon “Felize Nadal” che sto periodo la gira su per i telefonini e sui computer. Pensa che la sta spopolando anca en Brasile dai cari amizi trentini che vive via li, che emozion. Alora ve spèto, me racomando sintonizzeve».

Un attimo, come ogni intervista che si rispetti dobbiamo chederle cosa prevede per l’anno che sta per arrivare dopo questo strano 2020.

«Benedetto! Pensavo de averle viste tutte ma chi no se sa mai cosa se pol aspetàrse dal futuro. Te rispondo come risponderìa ‘na qualsiasi Miss Italia alla finale del concorso: spero nella pace nel mondo, salute per tutti e soldi che casca for dai materassi».