Prism Festival: una settimana di musica elettronica in live streaming dai più suggestivi luoghi del Trentino

Si è aperto lunedì pomeriggio nella cornice di Castel Beseno per proseguire fino al 28 dicembre il nuovo festival “Prism” prodotto da Everness con la direzione artistica e il management organizzativo di Agostino Carollo. Otto concerti in diverse location del Trentino che hanno come obiettivo dichiarato quello di: <Creare una moderna e innovativa vetrina dell'eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica elettronica, della tecnologia e del video>.

Protagonista del Festival è un cast di artisti trentini che si sono fatti conoscere anche all'estero come Alba Leng, Spankox, Iaga e Fire Saga. <Tutti i musicisti coinvolti – sottolinea Carollo - presentano esclusivamente la propria musica originale con performance uniche realizzate appositamente per Prism. Gli artisti presenteranno in prima mondiale assoluta anche nuovi brani inediti ispirati dalle location degli eventi>.

On stage anche Fire Saga la cui musica potrebbe essere definita “Modern 80s”: elegante e raffinato sound pop / disco anni ’80 con ricercate melodie moderne. Quattordici sono finora i singoli all'attivo, tra i quali Fire Saga, Iceland e Golden ed il nuovo A-ha.

Da evidenziare come ogni evento vuole essere diverso dall'altro e si svolge sempre all'ora del tramonto, in un contesto scenografico naturale. I concerti, della durata di circa un'ora ciascuno, sono proposti al pubblico sotto forma di dirette video streaming su Facebook Live e YouTube che avranno inizio tutti i giorni alle 16. Per assistere ai live set: www.festivalprism.com. F.D.S.