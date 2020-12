Una vacanza innevata, un gioco per bambini e famiglie nel centro di Baselga, e una rassegna gastronomica con tanti prodotti a «chilometri zero». Tutto questo proporrà sin dai prossimi giorni l'Altopiano di Piné, finalmente imbiancato dopo l'ultima recente nevicata.

Definito da Apt Piné-Cembra, consorzio Co.Piné ed amministrazione comunale il programma di animazione natalizio che appare innovativo e coinvolgente, pur dovendo rinunciare, visti limiti e norme contro Covid 19, al tradizionale «Paes dei Presepi» nel centro storico di Miola.

Tutto nuovo sarà il gioco e la ricerca del giusto percorso tra negozi e caratteristiche locali, denominato «Acchiappa Renè, la renna a spasso per Piné», e che vedrà bambini e famiglie impegnate a cercare le varie sagome a forma di renna nel centro di Baselga, secondo un percorso ed una mappa scaricabile anche su smartphone e tablet (regolamento su www.visitpinecembra.it).

Oltre una decina i ristoranti e locali pubblici pinetani che hanno aderito alla nuova rassegna gastronomica che proporrà tanti piatti e ricette locali, sfruttando i prodotti tipici e tante eccellenze a «chilometri zero» (richiesta la prenotazione presso le strutture aderenti).

La recente abbondante nevicata permetterà inoltre l'apertura del centro fondo di passo Redebus gestito da comune di Bedollo e GS Costalta (mentre resta chiuso al pubblico lo stadio del ghiaccio Ice Rink Piné), con gli istruttori locali pronti a proporre percorsi in sicurezza con il nordic-walking e le ciaspole.

Nel centro di Baselga si stanno inoltre completando luminarie e allestimenti natalizi, ma la recente nevicata non ha permesso la conclusione dei lavori d'arredo in piazza Costalta. L'invito di Comune e operatori è anche quello di scegliere percorsi alternativi e sicuri, ed evitare assembramenti o eccesive presenze sulla sola passeggiata del lungolago di Serraia.