Upload On Tour: venerdì 13 novembre una serata live in diretta streaming dal Teatro Sociale

La musica dell' Upload On Tour approda al Teatro Sociale in modalità live con la diretta streaming. Dopo i concerti di Rovereto, Bressanone e Pergine il tour che si lega al contest dell’euregio UploadSounds trova spazio nello storico teatro del capoluogo dove si terrà on line venerdì a partire dalle 20.30. Nonostante le difficoltà del momento con la chiusura in tutta la regione dei teatri e delle location musicali UploadSounds ha voluto confermare, seppur in modalità virtuale, le date in programma, per garantire la presenza di un’offerta culturale di alto livello e allo stesso tempo dare un’opportunità e segnale tangibile di vicinanza ai lavoratori dello spettacolo, tra le categorie più colpite dal blocco delle attività dovuto all’emergenza sanitaria. Headliner del concerto, in onda sul nuovo canale Youtube e sulla pagina Facebook di UploadSounds, sarà la cantautrice romana Margherita Vicario. Una musicista che pubblicato un album “Minimal Musical”, l’Ep “Esercizi Preparatori” e una serie di singoli, tra cui i fortunati “Abaué (Morte di un Trap Boy)”, “Mandela”, che ha superato il milione di views su YouTube e di ascolti su Spotify. e “Romeo feat Speranza” usciti per Inri nel 2019. Ogni pezzo della Vicario è accompagnato da videoclip dall’estetica accurata, che rispecchia la particolare attenzione dell’artista nell’amalgamare al meglio le sue due anime.

La Vicario è infatti anche attrice per serie tv e cinema, diretta anche da Woody Allen, Lamberto Bava, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi e Antonio Manzini. Il suo ultimo singolo “Piña Colada“ è stato una sorta di contro-tormentone estivo latineggiante con la partecipazione del rapper Izi, con un ritmo allegro della salsa e gli inserti in spagnolo, Open act affidato ad Hyppoch è il progetto solista di Alessandro Coppola, alla chitarra e alla voce. Il musicista trentino, che fa parte anche dalle band degli Humus ha pubblicato quest’anno il suo prima cd “Heaven is for you”. Dietro la sigla di Dodicianni, c’è il musicista Andrea Cavallaro, da sempre impegnato in ambito musicale e nel campo delle arti performative. Il suo ultimo singolo “Discoteche”, prodotto da Edoardo ‘Dodi’ Pellizzari e masterizzato a Chicago da Collin Jordan.

On stage anche Warteraum il side-project electro-pop di Mischa Nyman Sramkova, da anni attiva nella scena musicale tirolese, anche lei da poco uscita con un nuovo singolo, dal titolo "The Liar", tratto dall’Ep “The New Wave”. Sabato l’Upload On Tour approderà a Bolzano, sempre in live streaming , in diretta dai Beat Studios on le sonorità reggae, ska, rap e rock degli Shanti Powa, mentre il 20 novembre verrà recuperato, sempre con le identiche modalità e nella stessa location, il concerto dei Mainfelt, inizialmente sospeso per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di sicurezza sanitaria. Anche in questi due concerti suoneranno tre band selezionate tra i migliori musicisti dell'eregio iscritti al contest UploadSounds del quale il 20 novembre è prevista la chiusura delle iscrizioni.