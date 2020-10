Venerdì 23 ottobre si celebra #ChampagneDay 2020, con Il Comité Champagne che ha lanciato una piattaforma per promuovere gli eventi per l'occasione sul sito https://champagneday.champagne.fr/. L'iniziativa vuole celebrare lo Champagne e condividerne la degustazione brindando virtualmente con la comunità mondiale degli appassionati delle bollicine francesi. Lo Champagne Day è un evento "spontaneo, collaborativo, libero e aperto a tutti", nato nel 2009 da un'iniziativa individuale del blogger e wine trainer californiano Chris Oggenfus, ed è cresciuto spontaneamente grazie al numero sempre più grande di partecipanti (30 milioni di utenti nel 2019).



Lo Chardonnay Day, il Grenache Day, il Merlot Day o altri eventi simili, osservano i promotori, promuovono i vitigni, lo Champagne Day celebra invece il vino della Champagne, simbolo di festa e convivialità. "Questo evento universale - sottolinea il Comité Champagne ha sede a Epernay e riunisce tutti i viticoltori e tutte le Maison di Champagne - riunisce gli amanti del "vino dei re e il re dei vini" attraverso i social network, aperitivi e degustazioni tecniche virtuali, tutte sotto un hashtag comune: #ChampagneDay.La Giornata mondiale sarà anche l'occasione per bar, ristoranti, discoteche, enoteche, Maison e Vigneron per organizzare eventi a tema".