In un momento così complesso per la musica live, segnato da nuove nubi in avvicinamento che non lasciano presagire nulla di buono per i prossimi mesi, i Jambow Jane non si arrendono. La band rivana “a dimensione casalinga”, perché formata per buona parte da componenti della famiglia brasiliane dei Prada, propone, oggi, domenica 18 ottobre, alle 18, un concerto sulla Spiaggia degli Ulivi di Riva del Garda. Un live senza la presenza di pubblico trasmesso interamente in streaming sulla loro pagina Facebook: <Si tratta di un regalo per i nostri fan - raccontano i Jambow Jane - che ci supportano e seguono da tempo e che aspettano del nuovo materiale. Purtroppo le circostanze in cui ci troviamo sono state sfavorevoli sotto molti punti di vista, ma speriamo di poter presto eseguire la nostra nuova scaletta dal vivo, in presenza del nostro amato pubblico>.

La realizzazione di questo show in streaming è possibile anche grazie alla collaborazione di EvenTech.live, Iiriti, StreamingUp e Cl-Audio Galvagni, che si occuperanno della trasmissione live, della cura del suono e di luci dello spettacolo. La scaletta dei Jambow Jane prevede una raccolta dei loro brani editi ma anche una serie di canzoni che presenteranno in anteprima prima di inciderle nel loro prossimo album, a cui stanno lavorando e la cui relaese date è prevista per il 2021. I Jambow Jane si esibiranno con la formazione composta da: Marly Kerpe, Flavio Prada, Beatriz Oliveira Prada, Julio Oliveira Prada, Nick Petricci e Marcelo Oliveira Prada.

Per quanto riguarda i brani inediti della scaletta di oggi tra le anticipazioni del prossimo disco ci sarà anche la canzone "Airplanes": <Si tratta di un brano – svelano i Jambow all'Adige – che propone una riflessione sulle contraddizioni della nostra esistenza umana, attraverso le immagini di un aereo che, inserito nelle diverse circostanze, può essere un mezzo per il trasporto, per la guerra o servire per lo spegnimento di incendi. Lo sguardo è attuale ed incisivo, arricchito da una parte strumentale marcante e da un cantato potente e vibrante>.