Cecilia Harp giovedì 15 ottobre con il live “Sunset in a Cup” al Castello del Buonconsiglio

Un live di canzoni, di arpa, di parole e di storie, nato dall'amore per Emily Dickinson di una giovanissima e talentuosa artista, capace di interpretare in chiave moderna, e forse un po' rivoluzionaria, uno strumento classico come l'arpa. Sono questi i contorni del secondo appuntamento con il Festival dei castelli del Trentino che vedrà oggi, giovedì 15 ottobre alle 20.30 nella Sala Grande del Castello del Buonconsiglio, protagonista la musicista piemontese Cecilia Harp.

Nel concerto “Sunset in a Cup” Cecelia raccoglie la sua sensibilità di artista rimasta affascinata all'età di soli cinque anni dal suono di un'arpa vista in tv. Due anni dopo viene ammessa al Conservatorio di Torino. Studentessa ribelle, ma talentuosa e curiosa, coltiva il gusto per la sperimentazione, cercando di slegare l'arpa dall'immagine classica ad essa associata. A 15 anni entra nell'orchestra diretta dal jazzista Furio di Castri. Ottenuto il diploma al Conservatorio, Cecilia si trasferisce a Los Angeles, dove incontra il regista Christopher Fuelling che la coinvolge nello spettacolo “Manifest you ravatar”. Partecipa a manifestazioni di livello nazionale come i 20 anni di Emergency a Roma, l'inaugurazione del Torino Gay and Lesbian Film Festival, il Gerundium Festival di Bergamo e il Microcosmi Festival diretto da Vittorio Cosma. Nel 2015, per Cecilia, due progetti internazionali.

Suo è infatti il tema musicale di “6 Bianca”, il primo serial teatrale italiano, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e Scuola Holden. Nello stesso anno viene contattata dalla compagnia teatrale danese Cantabile 2 con cui inizia un lungo tour come arpista e cantante. Nel 2015 pubblica “Guest”, suo primo disco d'inediti, per l'etichetta Qui Base Luna: una sintesi poetica di voce, arpa e, per la prima volta, elettronica. Nel 2019 è la volta di "Cupid's Catalogue". Nel mezzo più di cinquecento concerti in Italia e all'estero, un progetto teatrale in Danimarca, il palco di Sanremo con Max Gazzè come arpista e molte altre collaborazioni. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito ma solo su prenotazione sul sito www.buonconsiglio.it o al 0461492811.