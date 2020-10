Mercoledì 14 ottobre al Buonconsiglio l'Arci Trio apre il Festival del castelli del Trentino

E’affidata alle note dell’ArciTRio, stasera alle 20.30 nella cornice del Castello del Buonconsiglio, l'apertura del “Festival dei castelli del Trentino”. S tratta del primo di una serie di appuntamenti, fra musica e teatro, che si terranno, fino al 31 ottobre, in cinque manieri della nostra provincia. La Sala Grande del Buonconsiglio accoglierà Pietro Prosser, Alessandro Baldessarini e Eddy Serafini con il loro “Tres unum sunt. Musica per tre liuti dal Rinascimento al Barocco”. Idealmente battezzato dal liutaio seicentesco Magnus Tieffenbrucker in un concerto nel prestigioso Palazzo Grimani di Venezia, l'ArciTrio unisce le curiosità di tre musicisti trentini. L'irrinunciabile ricerca delle fonti, la loro trascrizione, l'adattamento di brani non originali al caleidoscopio sonoro del trio di liuti, costituiscono una stimolante sfida per i tre musicisti, che per questo utilizzano liuti rinascimentali di diversa taglia, arciliuti e tiorbe, in svariate combinazioni. Grazie alla sua particolarità sonora, ArciTrio da tempo si propone come band per l 'accompagnamento di diverse formazioni (tra le altre: Cappella Rupertina, BonportiAntiquaEnsemble, Ensemble degli Affetti, etc.), ed è per questo invitato da vari festival e stagioni-

Il concerto al Buonconsiglio trae l’idea da una pagina del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi (1610): tre voci, ognuna con la propria identità, convergono all’unisono proprio sulle parole Tres unum sunt. Così metaforicamente i tre liuti dell’ArciTrio sono alla ricerca in questo programma dell’unità, dell’omogeneità̀, della completezza: quell’unicum che si può̀ percepire quando liuti diversi si “complementano” offrendo tutta la gamma sonora e la bellezza di questi particolari strumenti. Il programma proposto spazia nel repertorio rinascimentale e barocco con trascrizioni di brani vocali e brani strumentali, originali o adattati per trio di liuti. L'ingresso al concerto è gratuito ma per il rispetto di norme e protocolli per il contenimento del contagio da Covid è obbligatoria la prenotazione on line sul sito www.buonconsiglio.it, oppure chiamando il numero 0461 492811. Ricordiamo che la rassegna proseguirà con altri due spettacoli al Buonconsiglio: domani alle 20.30, con la songwriter torinese Cecilia Harp e le sue note suggestive fra arpa e voce mentre venerdì ci sarà spazio per il comico Mario Cagol con lo show “Stendap (Stand-up)”.