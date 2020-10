Bauli In Piazza: sabato 10 a Milano la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo

Una manifestazione che si svolgerà in maniera pacifica ed ordinata, in rigoroso silenzio: a parlare saranno l’installazione stessa, i comunicati stampa e la campagna social.

Queste le coordinate di Bauli In Piazza (BIP) la manifestazione evento che si terrà sabato 10 ottobre, alle 17 in Piazza Duomo a Milano, e alla quale parteciperanno anche lavoratori della nostra regione impegnati nel mondo dello spettacolo e del’intrattenimento così provato in questo 2020 dall’emergenza Covid – 19.

<L’idea di base – spiegano i promotori dell’iniziativa - è quella di costruire un’installazione fatta di “Bauli”, appunto, i nostri flightcase, le casse che ogni giorno accompagnano il nostro lavoro e che sono diventate il simbolo internazionale della mobilitazione del settore dello spettacolo e degli eventi. Accanto ad ogni “baule”, ci sarà un operatore del settore. Ovviamente, verranno rispettate tutte le norme di sicurezza sanitaria.

<Il Dpcm del 7 agosto 2020, - piegano i promotori dell’iniziatiba che permette la ripartenza di piccoli eventi fino a 1000 persone all’aperto e fino a 200 al chiuso e il rimando regolatorio allesingole Regioni, presenta norme troppo limitanti e difformiterritorialmente perché il comparto produttivo dello spettacolo, degli eventi, dell’intrattenimento, dei congressi e delle fiere possa ripartire inmodo serio e strutturato, rendendo economicamente sostenibile ogni evento di medie e grandi dimensioni. Il sistema intero e la filiera che ne deriva sono al collasso: possibile chiusura di piccole, medie e grandi imprese, lavoratori senza sussidi, perdita di figure professionali sul medio e lungo periodo. Non si tratta di sopravvivere o cambiare professione, è in discussione l’esistenza e il tessuto stesso dell'entertainment nel nostro Paese>. BIP vuole essere anche un modo per dare uno scossone mediatico che porti ad un dialogo vero, impegnato e produttivo con gli organi competenti. <BIP deve contribuire a costruire un tavolo di lavoro dove “NOI” del mondo degli eventi possiamo sederci e aiutare il Governo a scrivere regole funzionali ad una reale ed efficace ripartenza, alla sicurezza e al sostegno del comparto, non in termini di sostegno economico, ma strutturali>

