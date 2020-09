Il ritorno live dei Rebel Rootz venerdì 18 settembre alle Lochere di Caldonazzo

I Rebel Rootz tornano on stage, dopo una lunga pausa live causata anche dal lockdown, questa sera, venerdì 18 settembre, nel nuovo spazio dell'Arena Live alle Lochere di Caldonazzo.

Una band carica dopo la vittoria nella terza edizione del contest "Firestone Talent 2020" grazie alla canzone "La mia città” dedicata a Trento. <Siamo davvero felici di tornare a suonare live - racconta all'Adige Max Fontanari vocalist della reggae band - e di poter festeggiae cosi la vittoria del contest Firestone insieme a tutti i nostri amici. Per l'occasione suoneremo anche diversi pezzi del nostro primo disco "Radice ribelle" per quella che, ci auguriamo, sarà una bella festa>.

Fra l'altro, sottolinea Fontanari: <Quella alle Lochere molto probabilmente sarà la nostra unica data di questo strano 2020 perchè l'idea è quella di chiuderci in studio per continuare a lavorare su nuovi brani che usciranno, uno alla volta, in forma di singolo>.