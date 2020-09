Contrabbandieri di musica: sabato 12 alla Bookique di Trento l'omaggio a Goran Kuzminac

La scena musicale trentina torna a rendere omaggio a Goran Kuzminac. Stasera, sabato 12 settembrem alla Bookique di Trento, con inizio alle 20.30, saranno tanti gli artisti che animeranno la seconda edizione di “Contrabbandieri di musica. Ricordando Goran Kuzminac” l’evento organizzato dall’Associazione Stella del Nord. Lo scorso anno il concertone si era svolto nel teatro di Sanbàpolis mentre in questo frangente si è preferito puntare su una location nel cuore della città: <Questa seconda edizione –spiegano i promotori - sarà diversa e lo sarebbe stata anche senza la pandemia. Avevamo già deciso di partire dal successo dello spettacolo del 4 ottobre scorso per legare il nome di Goran a qualcosa di più ampio respiro e che rendesse omaggio alla scelta artistica del cantautore che, volendo restare fedele a sè stesso e alla sua musica, ha rinunciato al sostegno delle grandi major per continuare a scrivere quello che sentiva e voleva comunicare>.

Anche per questo in questa occasione i musicisti che si alterneranno sul palco della Bookique suoneranno sia brani del cantautore scomparso a Trento il 18 settembre di due anni fa. <Goran amava vivere l'oggi, proiettando lo sguardo verso il futuro piuttosto che a quello che è stato: anche la sua musica merita di non rimanere legata al passato. Anche per questo vogliamo che i musicisti che in questa occasione ripropongono le sue canzoni le suonino facendole loro, secondo la loro sensibilità, dando loro una "nuova vita">. Amplificatori accessi con i brani originali di Milo Brugnara e Matteo Dusini mentre le prime note legate a Kuzminac saranno quelle di Milo e Chiara Brugnara con “Stelle del Nord”.

Il trio formato da Maitea, Elisa Pisetta e Manuel Smaniotto proporrà anche “Il Vaso di Pandora” e “Fragole e Pugnali” lasciando il palco alla voce di Matteo Lorenzoni accompagnato dalla chitarra di Lincoln Veronese. Altro duo quello formato dal cantautore Mauro Trentini insieme a Paolo Berlanda che suoneranno anche “Oltre le parole” e “Tempo” mentre Matteo Dusini punterà su un grande classico di Kuzminac come “Stasera l’aria è fresca”. Altro must del cantautore slavo è quella “Hey ci stai?” compresa nella set list di Rash mentre Lincoln Veronese e Manuel Smaniotto suoneranno anche “Replay” e “Il Respiro degli Amanti”. La chiusura del live sarà affidata al cantautore romano The Niro che proporrà alcune delle sue canzoni più note insieme ad un brano di Goran Kuzminac.