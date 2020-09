Il 12 e 13 settembre la Masterclass di canto tenuta da Paola Folli al Centro Musica di Trento

Acora pochi posti disponibili per la Masterclass di Canto tenuta da Paola Folli ed oragnizzata dallo studio di canto “VPM – Voce e Parole in Musica” di Giovanni Dallapè il 12 e 13 settembre al Centro Musica di Trento.La cantante e vocal coach Paola Folli. Paola Folli ha avuto numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali, in qualit dià divocal coach e vocalist, tra questi Mina, Elio e le storie tese, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorello,Fabio Concato, Biagio Antonacci, Renato Zero, Gloria Gaynor, Mika e moltissimi altri.La sua voce molto conosciuta anche grazie al brano “Domani” di J-Axè molto conosciuta anche grazie al brano “Domani” di J-Ax che stata la colonna è molto conosciuta anche grazie al brano “Domani” di J-Ax.

Oltre al ruolo di cantante, vocalist e vocal coach ha lavorato anche come doppiatrice: ha fattoparte del cast delle voci italiane del film Disney “Hercules”, nel ruolo di una della “musenarranti” e nel giugno 2004 ha vinto un casting per interpretare due dei brani principali (FataMadrina) contenuti nel Film “Shrek 2”.Negli anni ha lavorato come vocal coach nel programma Zelig e dal 2011 vocal coach di X Factordove aiuta tutti i concorrenti a preparare la propria performance. Dall’ottobre 2017 docente di canto pop.

La masterclass è rivolta a tutti i cantanti, vocalist, cantautori, insegnanti di canto ma è possibile partecipare anche come uditori. Per informazioni e iscrizioni possibile contattare il +39 349 5582745 o scrivere a vpmtrento@gmail.com.