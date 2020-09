Tris di live alle Lochere, dal 4 al 6 settembre, con Articolo 3ntino, Nomadi e Rebel Rootz

C'è anche l'atteso ritorno on stage dei Rebel Rootz, fermi dalla primavera del lockdown, nel tris di live, con Nomadi e Articolo 3ntino, che inaugureranno in questo weekend la nuova Arena Live alla Lochere di Caldonazzo. Una location che al momento può ospitare, in base alle norme vigenti per l'emergenza Covid, un massimo di mille spettatori che possono assistere agli show su sedie, accomodarsi ai tavoli con panche nell’area ristoro, oppure stare in piedi rispettando il distanziamento indicato e ricordandosi la mascherina.

Si inizia questa sera, venerdì 4 alle 21, con gli Articolo 3ntino anche loro al primo appuntamento davanti al pubblico dopo tanti mesi di attesa. La band guidata da Roberto Laino, al fianco di Pietro Cappelletti, Sergio Tessadri, Renato Labalestra e Walter Condini, aveva già suonato allo SmartLab di Rovereto in luglio ma solo per un pubblico virtuale che aveva seguito il concerto in streaming.

Sabato on stage i Nomadi per uno degli eventi più attesi dell'estate trentina per uno show che si si sta avviando verso il sold out: ancor poco meno di un centinaio infatti i biglietti ancora a disposizione per la band di Beppe Carletti. Domenica spazio ai Rebel Rootz freschi di vittoria nella terza edizione del contest "Firestone Talent 2020" grazie alla canzone "La mia città” dedicata proprio a Trento. <Siamo davvero felici di tornare a suonare live - racconta all'Adige Max Fontanari vocalist della reggae band - e di poter festeggiae cosi la vittoria del contest Firestone insieme a tutti i nostri amici. Per l'occasione suoneremo anche diversi pezzi del nostro primo disco "Radice ribelle" per quella che, ci auguriamo, sarà una bella festa>.Fra l'altro, ci rivela Fontanari: <Quella alle Lochere molto probabilmente sarà la nostra unica data di questo strano 2020 perchè l'idea è quella di chiuderci in studio per continuare a lavorare su nuovi brani che usciranno, uno alla volta, in forma di singolo>. Gli ultimi tagliandi per il concerto dei Nomadi sono disponibili all’Hotel Paoli alle Lochere di Caldonazzo e da Promoevent a Trento. Per gli altri live il biglietto d'ingresso sarà disponibile la sera dell’evento direttamente all'entrata dell'Arena.