Stand Up Tn: si inaugura stasera il nuovo circuito di collaborazione artistico, culturale ed economico

Generare all'interno del territorio cittadino un circuito di collaborazione artistico, culturale ed economico fondato su pratiche innovative di gestione e di fruizione, anche attraverso la creazione di una nuova moneta, per ripartire con modalità diverse dopo il brusco stop sociale e culturale. Questo l'ambizioso obiettivo dell'iniziativa “Stand Up Tn”, lanciata dall'associazione culturale “Laboratorio sul Moderno”, che punta a risollevare il morale culturale del capoluogo dopo i mesi hanno visto il mondo dell'arte fermarsi e rinunciare alla sua dimensione principale: quella del contatto con il pubblico e la comunità. <Oltre alla rinascita delle iniziative e della diffusione culturale – spiega Marco Rosi una delle anime di Stand Up Tn – il progetto, sostenuto dalla Fondazione Caritro e dal Comune, rimarca come anche il concetto di economia della cultura debba essere compreso in un ragionamento complessivo di ripartenza se si vuole puntare ad un'ottica di sistema e lungo periodo>.

Quello di Trento è stato il primo comune in Italia a legittimare dal punto di vista legislativo la nascita di “circuiti locali virtuosi” basati su “banconote locali” e “pagamento alternativo” e forte di questa spinta: <Stand Up Tn vuole sperimentare e applicare la moneta locale come bene relazionale nel sostenere lo sviluppo di un circuito artistico territoriale per esplorare una nuova via all'annoso problema della sostenibilità dell'azione culturale>. Di qui la nascita della "Corona", vera e propria moneta locale di Trento, pensata come strumento culturale di rinascita e ribaltamento della situazione esistente che accompagnerà gli eventi. Primo appuntamento quello di stasera, mercoledì 2 settembre alle 21 nel giardino della Predara, nel segno del cantautore Pit Coccuto che presenterà il disco “What I need”. Un lavoro che richiama le atmosfere della musica di Tom Waits, Wilco e Paolo Nutini e che risente del lungo periodo in cui il musicista novarese ha vissuto in Irlanda.

Dopo il primo ep “I can’t stand that radio playing” questo cd segna un ulteriore passo avanti nella maturazione di un'identità artistica riconoscibile, che fa della performance live e del coinvolgimento del pubblico uno dei suoi punti di forza. Nella stessa location, sabato 5, suoneranno i Faultier, vincitori dell'ultima edizione di Suoni Universitari, il 9 Felix Lalù mentre il 23 spazio al progetto solista di Maestro Pellegrini, musicista degli Zen Circus. Nelle domeniche di settembre Piazza Dante ospiterà alcuni “Matinée Musicali” con generi ricercati quali bluegrass, funky soul e modern jazz che vedranno alternarsi on stage Hillbilly to Bluegrass, Silky Palmer e Jo Sini. Ogni martedì, in orario aperitivo, sempre Piazza Dante sarà teatro di una serie di spettacoli di “Stand Up Comedy” genere in forte ascesa anche in Italia. Per quanto riguarda la letteratura infine appuntamento il 19 settembre a Levico Terme, all'interno dello Street Food Festival con la presentazione del libro 'Zodiaco Street Food' di Heman Zed (Neo Edizioni 2020. Per tutti i dettagli sugli spettacoli e sulla nuova moneta: www.laboratoriomoderno.it