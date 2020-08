Sarà la giornalista Silvia Piasentini a raccontare insieme all’autore, lo scrittore Pino Loperfido, le pagine del libro “La manutenzione dell’universo. Il curioso caso di Maria Domenica Lazzeri” uscito per Curcu Genovese edizioni.

L’appuntamento è quello di sabato 22 agosto, alle 17, alla Pineta di Caldonazzo, nel boschetto adiacente il Ristorante Pineta. Durante la presentazione l’attrice trentina Chiara Turrini curerà la lettura di alcuni significativi passi tratti dal testo.

“La manutenzione dell’universo” è un saggio che si legge però come un romanzo, in cui si raccontano le vicende di Maria Domenica Lazzeri donna vissuta nella prima metà dell’Ottocento nel paese di Capriana, in Trentino, protagonista di fenomeni soprannaturali la cui eco – tra il 1833 e il 1848 – interessò illustri testimoni di mezza Europa, tra cui Alessandro Manzoni e Antonio Rosmini. Tuttavia la storia della Lazzeri, nonostante una popolarità di livello continentale, non è mai riuscita ad emergere del tutto. Tanti, infatti, i misteri ancora irrisolti a cui si aggiungono l’incertezza e la prudenza con cui la Chiesa pare muoversi, ieri e oggi, attorno ai fatti di Capriana.

Un libro che sta facendo discutere (segnalato anche a livello nazionale, su “La Lettura”) e che è giunto in poche settimane alla sua terza edizione. Con esso, Loperfido porta a compimento una ricerca durata oltre vent’anni. E lo fa – come si diceva – quasi in forma di romanzo, con una narrazione in cui letteratura, storia e scienza si intrecciano con le sue più intime memorie personali. Tra le pagine, infatti, spunta ben presto una seconda, inattesa protagonista. È Teresa, la madre dell’autore, mancata nel 2008. “La manutenzione dell’universo” è un racconto sorprendente, dai diversi registri letterari. È un libro del lutto, ma è anche una cronaca giornalistica; è un moderno memoir e allo stesso tempo un romanzo storico. Un testo in grado di interrogare, di stupire e di commuovere.

È prevista anche una diretta Facebook sulla pagina www.facebook.it/BookFest.