Il cantante trentino Ray approda in tv anche su Retequattro e 7Gold

Ribalta televisiva nei prossimi mesi per il vocalist trentino Ray che ha da poco lanciato il suo nuovo singolo "Nero agosto" prodotto da Luca Valentini ed uscito per l'etichetta CaroLuka creata dallo stesso Valentini insieme a Carolina Roat.

Ray, nome d'arte di Mattia Marinchel, sarà fra i protagonisti della trasmissione The Coach trasmessa su 7 Gold in autunno mentre proporrà su Retequattro proprio il suo inedito "Nero agosto" dai ritmi ballabili reggaton duranto lo show Miss Reginetta d'Italia che verrà trasmesso da Chianciano Terme il 3 e 5 settembre. Le serate troveranno spazio anche nei palinsesti di La5, 7 Gold e su Sky Tv Moda, mentre lo spettacolo sarà presentato da Jo squillo e ci saranno sul palco numerosi ospiti importanti tra cui Valeria Marini con il suo tormentone estivo "Boom Boom". Intanto Ray sta affinando le sue doti canore in un percorso formativo nel centro di formazione permanente Percorsi Musicali di Trento, insieme a Valentini e Roat, con l'obiettivo di crescere, centrare nuovi singoli e arrivare alla produzione del suo primo album.

Il videclip di "Nero agosto"ha già superato le ottomila visualizzazioni mentre il brano, disponibile online anche su Spotify iTunes e Amazon Music, viene lanciato anche su TikTok per i tic toc lovers attraverso una sfida per chi farà il balletto migliore sulla base della canzone di Ray