Dopo il lockdown avete voglia di spettacoli dal vivo (ma in sicurezza)? Oggi è una giornata ricca di appuntamenti, e ve ne segnaliamo alcuni di interessanti, secondo noi.

A PERGINE VALSUGANA - Prosegue la riflessione di Pergine Festival sul rapporto fra essere umano e ambiente. Due gli appuntamenti in programma in piazza Fruet: alle 21.15 i cortometraggi della serie “Naturae” selezionati da Roberto Cavallini; alle 22.30 le dieci miniature audio-video di “40” Klang Room”, un progetto di Azione_Improvvisa Ensemble. In replica “Oltrepassare” di Azioni Fuori Posto e “Book is a book is a book” dei Trickster-p. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Si comincia alle 21.15 in piazza Fruet con la serie di cortometraggi “NATURAE”, curata da Roberto Cavallini. Il programma delle proiezioni prevede: “Auspicio” (Italia, 2019, 14’) di Elena Goatelli & Angel Esteban, “La Buona Novella” (Italia, 2019, 15’) di Sebastiano Luca Insinga, “Hoa” (Italia, 2018, 20’) di Marco Zuin, “Nature: All Rights Reserved” (Paesi Bassi, 2016, 21’) di Sebastian Mulder, “Machini” (Repubblica democratica del Congo/Belgio, 2019, 9’) di Frank Mukunday/Tétshim, “RIAFN” (Germania, 2019, 30’) di Hannes Lang, “Tutto compreso” (Svizzera, 2018, 10’) di Corina Schwingruber Ilic, “Wishing well” (Germania, 2018, 13’) di Sylvia Schedelbauer.

A seguire, alle 22.30, piazza Fruet ospita “40” KLANG ROOM” di Azione_Improvvisa Ensemble. Questo progetto nasce dall’esigenza di ricreare lo spazio musicale, utilizzando in maniera costruttiva i mezzi tecnologici a disposizione durante l’isolamento. Per farlo, l’ensemble ha chiesto a 10 compositori di scrivere un pezzo da 40” ispirato, sia dal punto di vista musicale, sia da quello visivo, alle 4 stanze nelle quali verrà eseguito: la prima stanza è dedicata alla tiorba, la seconda alla fisarmonica, la terza alla chitarra elettrica e la quarta alla musica elettronica. Le musiche sono di Daniela Fantechi, Andrea Valle, Maurizio Pisati, Maurizio Azzan, Roberto Vertano, Claudio Panariello, Anna Sowa, Alberto Carretero, Giovanni Bertelli e Zeno Baldi. La performance è realizzata in collaborazione con @KOTTOMfilms.

A TRENTO - Va in scena questa sera una riduzione da Shakespeare, «La Bisbetica domata». L’allestimento è a cura del Teatro Spazio 14 e prevede, nel Cortile del Teatro, in via Vannetti 14 tre repliche, alle 19, alle 20 e alle 21. Lo spettacolo dura mezz’ora e l’ingresso è a offerta libera. Obbligatoria la prenotazione a spettacoli@spazio14.it, oppure al 346.6050763. Si tratta di un progetto del Cuc, il Circolo Universitario Culturale, con Teatrincorso e Live art.

Lo show è ispirato all’opera di Shakespeare, ma vuole riformulare scene post Covid 19. «Bisbetica domata» vedrà in scena Irene Allegranti, Alessia Berti, Alice Caccamo, Silvia Libardi, Paolo Menghini, per la regia e drammaturgia di Elena Marino e Silvia Furlan.

A LAVARONE - Prende il via la seconda edizione di «Nel Paese dei BaRocchi», rassegna di 5 concerti tra luglio e agosto, a cura dell’Associazione Lucilla May con due concerti a Lavarone (in collaborazione con Biblioteca e Comune di Lavarone) all’insegna del barocchismo inteso come divertimento, “ornamentazione”. Si comincia stasera a Lavarone, alla Chiesa di San Floriano alle 21 (posti ad esaurimento, entrata dalle 20.30 secondo le norme antiCovid) con «Tres unum sunt». Si tratta di un concerto per tre liuti con musica barocca con l’ArciTrio, ovvero Pietro Prosser al liuto in La, Liuto in Sol arciliuto; Eddy Serafini al liuto in Re, arciliuto e Alessandro Baldessarini con il liuto in Sol, “testudo nova”, tiorba. Musiche di Francesco da Milano, Vincenzo Galilei, Pietro Meli e Adriaenssen fino al barocco napoletano di Falconiero.

A MALE’ - Si chiude il cartellone di Trentinoinjazz Valli del Noce che alle 21 in Piazza Regina Elena a Malè, dà spazio al Giuliano Cramerotti – Krambriz Quartet con il progetto legato ad cd «Tokyo». Il chitarrista Cramerotti, da oltre quarant’anni sulla scena jazz trentina, ha inciso l’album da solista «Tokyo» che raccoglie brani originali e due riusciti omaggi a Chick Corea con «Windows» e a Carlos Aguirre con «Milonga Gis». Ad accompagnare Cramerotti saranno Alessandro Bianchini, vibrafono, Fabrizio Larentis, contrabbasso e Gianlorenzo Imbriaco alla batteria.