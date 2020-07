Sold out il concerto di Niccolò Fabi di giovedì 23 luglio al Teatro Capovolto di Trento

Tutto esaurito per il concerto di Niccolò Fabi che questa sera, giovedì 23 luglio alle 21.30, suonerà in Piazza C.Battisti nello spazio del Teatro Capovolto. Il cantautore romano in questa occasione si presenterà in una vesta unplugged, scelta per la maggior parte dei suoi live in questa strana estate, accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese. In una recente intervista pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno sui contorni di questo tour Niccolò Fabi ha spiegato: <Stiamo parlando di un periodo surreale, per cui tutti abbiamo dovuto cambiare i nostri programmi per le nuove condizioni in cui siamo costretti a vivere, anche se lo vivo come uno stimolo per reinventarci. Il tour italiano è stato rimandato all'anno prossimo, così come il tour europeo in trio. A quel punto abbiamo deciso di adattare il live in trio, cercando di capire se c'erano dei luoghi in Italia che potessero ospitare in estate i concerti>.

Nella scaletta dei concerti estivi Fabi insieme ai pezzi del suo ultimo disco "Tradizione e tradimento" propone anche alcuni dei suoi maggiori successi come "Una somma di piccole cose", "Ostinatamente", "Vento d'estate" e "Il negozio di antiquariato". Niccolò Fabi riceverà il prossimo 2 agosto il Premio Amnesty International Italia nella sezione big per "Io sono l’altro” considerato il migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell'anno precedente da un personaggio di spicco della musica italiana. Un riconoscimento che l'artista capitolino ha accolto con grande soddisfazione: <L’altro che mi interessa non è necessariamente il diverso, nella accezione più iconografica e scontata della diversità etnica sociale o religiosa. Ho provato a parlare semplicemente dell'altro e della sua importanza. Di ogni altro che è il potenziale responsabile della nostra salvezza come della nostra infelicità, così come reciprocamente noi lo siamo della sua. Sono particolarmente orgoglioso che Amnesty International e Voci per la libertà abbiano riconosciuto come riuscito il mio tentativo, premiando questa canzone>. Lo scorso giugno invece è uscito in vinile "Sereno Ad Ovest" con cui la Universal Music ha voluto celebrare i vent'anni dalla pubblicazione di uno dei dischi più ispirati del cantautore. Questa prima release segna l'inizio delle pubblicazioni di tutta la discografia di Fabi entro la fine del 2020 nello stesso formato in vinile 180 grammi e rigorosamente colorato