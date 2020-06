Renaissance: la musica elettronica di Blender in un dj set sulla terrazza di Trento Alta in Sardagna

La sigla è quella di “Renaissance” e le forme sono quelle di un evento live streaming musicale nel segno della solidarietà. L’iniziativa è quella del dj Federico Benatti, in arte Blender, che ha organizzato uno show dalla Terrazza di Trento Alta in loc.Sardagna per raccogliere fondi a scopo benefico da devolvere alla “Croce Rossa Italiana - Comitato di Trento”. L’appuntamento, rigorosamente on line, è quello di mercoledì 24 giugno alle 21: <L’ idea di “Renaissance” mi è venuta insieme al mio collaboratore Mattia Dato - spiega Federico Benatti - e insieme abbiamo avuto il supporto del Comune di Trento e dell’Apt Trento, Monte Bondone - Valle dei Laghi. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio di speranza per il futuro della comunità trentina inaugurando una nuova stagione di rinascita culturale, umana ed economica per il nostro territorio e raccogliendo fondi da destinare alla Croce Rossa>.

La performance di Blender, dalla durata di circa 45 minuti, verrà registrata e trasmessa poi in streaming sul canale Facebook dell’ artista attraverso un video con annesso il link delle donazioni. I vari partner a supporto dell’iniziativa condivideranno contemporaneamente il dj set attraverso i loro canali al fine di raggiungere un bacino di pubblico sempre più ampio in termini di visibilità ed accrescere la possibilità di effettuare donazioni. Nei giorni seguenti alla messa in onda la performance sarà infine caricata in alta definizione su Youtube: il video dell’iniziativa risulterà così accessibile a tutti in qualsiasi momento dando continuità alla possibilità di raccogliere fondi.

Nato a Trento ventiquattro anni fa Blender è dj e produttore musicale dal 2016 e negli ultimi due anni si è esibito in festival e club della nostra regione ma anche all’ estero in Regno Unito, Germania, Svizzera, Grecia e Croazia. Nei suoi set Blender propone musica elettronica ed house, specialmente nel filone sonoro inglese, accanto ai suoi brani originali che hanno un vestito più melodico e dance pop. Due mesi fa il selecter trentino ha firmato per una notta label europea della dance per la quale pubblicherà i prossimi singoli, il primo dei quali, in uscita quest’ estate, s'intitolerà “It’s Not Right”.