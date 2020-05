Andràtuttobene: i video messaggi degli artisti in supporto alla T-shirt trentina ideata per sostenere la Protezione Civile

Sono tanti anche gli artisti che hanno dato, attraverso i loro video, il supporto al lancio della T- shirt "AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene".

Fra questi anche Mario Cagol, una delle figure più note ed amate dello spettacolo trentino, uno dei più celebri fumettisti italiani come Giancarlo Alessandrini, la fotografa Nadia Baldo, l'attore triestino Lorenzo Zuffi e il light designer di Trento Mariano De Tassis.

La T- shirt "AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene" è stata ideata, nel segno della solidarietà dall'azienda trentina Hashtagprint e punta ad avere un rilievo di carattere nazionale. Si tratta di una maglietta, per uomo, donna e bambino disponibile on line, con l'intero profitto delle vendite che sarà devoluto alla Protezione Civile Nazionale sempre in prima linea dall'inizio dell'emergenza legata al Covid 19.

L'iniziativa di solidarietà " AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene" che parte da Trento per iniziativa di Cristian e Stefano Visintainer di Hashtagprint è curata nella sua campagna di lancio a livello nazionale dall'art director Giuseppe Marchi. La scelta del soggetto finale su 6 proposte è arrivata dopo una primo sondaggio popolare su un campione di 350 votanti, la selezione è stata curata insieme alla grafica e collaboratrice Maddalena Lamon.

La T- shirt, simbolo di speranza è stata disegnata da Silvia Oss studentessa all'ultimo anno di grafica all'Istituto Sacro Cuore di Trento e rappresenta alcuni monumenti caratteristici da nord a sud “abbracciati” simbolicamente da un’ arcobaleno tricolore formato dalla nostra amata pattuglia acrobatica, tutti uniti per combattere e debellare il prima possibile Covid-19. Questo il link per acquisare la T-shirt: https://www.hashtagprint.eu/landing-page/

