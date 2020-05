Primo Maggio: musica e parole nell'evento virtuale organizzato dall'associazione La Macchia

Nove artisti e sei speaker per oltre quattro ore di musica e parole no stop in diretta streaming. Questo l'evento dedicato al Primo Maggio dalla neonata associazione trentina La Macchia in collaborazione con il "Primo Maggio di Brentonico" uno degli appuntamenti storici per questa data in Trentino.



«Una delle iniziative che avevamo in cantiere quest'anno - dicono i ragazzi de La Macchia - era l'organizzazione di un concerto per il Primo Maggio a Rovereto: una manifestazione che mancava da anni in città. Purtroppo questa emergenza ha reso impossibile ritrovarsi in piazza, ma abbiamo voluto essere presenti con un concerto in streaming che vedrà alternarsi band e musicisti a brevi interventi sui temi legati al mondo del lavoro». Fitto l'elenco dei partecipanti, musicisti e non, con la diretta che si aprirà alle 17 sulle pagine Youtube e Facebook targate "La Macchia Rovereto".



Di rilievo, sul fronte delle sette note, il contributo della celebre band italiana dei Delta V con la cantante Marti che rivolgerà un saluto e proporrà il videoclip di "Disturbano", brano dal disco "Heimat", in una speciale "versione da quarantena". Sul palco virtuale il cantautore Davide Prezzo con il suo ultimo singolo "Tre" e brani tratti dal debutto discografico "Da che parte stai". Altro artista lagarino è Nic Gong, aka di Nicola Bertolini, con le canzoni del cd "Il segreto delle favole" fra pop e post rock.

Dietro la sigla Collettivo Bedo ci sono una decina di giovani artisti gravitanti attorno al centro di Brentonico. Tra chitarre acustiche, fiati, fisarmoniche, letture e visual suonano folk come i Pogues e recitano come un Gaber anarchico. Il chitarrista roveretano Daniele Valle propone riarrangiamenti e brani originali spaziando dalla fusion al country con la formula one man band. Oltre ai The Benders e Mastalot outta Bang Bass suoneranno il musicista curdo Serhat Akbal e Edoardo Vergara , in arte V. Edo, che si definisce un «songwriter itinerante per indole e per scelta che osserva e ascolta tutto ciò quello che lo circonda, traendone ispirazioni che diventano canzoni».

Nella diretta interverranno lo storico Tommaso Baldo, l'operaio e rappresentante sindacale Fabiano Malesardi, il musicista e produttore Marco Olivotto , i rappresentanti di Sos Rosarno , l'infermiere Vito Maria Raspanti e Danilo Sulis presidente dell'associazione Rete 100 Passi.