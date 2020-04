Coro Highlight: tutta la passione per il canto nel video del brano "Non so più che giorno sia"

Ha le forme di "Non so più che giorno sia", una gustosa elaborazione originale liberamente ispirata a "Do You Hear the People Sing?" brano tratto dal musical "Les Misérables", il nuovo video del Coro Highlight. Si tratta del secondo videoclip lanciato dalla corale di Pergine sui propri account di YouTube, Facebook e Instagram, dopo la proposta di "Can You Feel the Love Tonight" dal musical Disney "The Lion King".

<Si tratta di due interpretazioni - racconta all'Adige la presidente della corale Elena Ingletto - che rientrano nel nostro progetto "Distanti, ma uniti nel canto" che ha preso forma in questo momento difficile dalla necessità dei nostri trent'uno coristi di mantenere viva la passione per il canto nonostante l'emergenza Coronavirus e il conseguente distanziamento sociale che, solo all'apparenza, può minare il senso stesso del canto corale ovvero il "fare musica insieme">. Anche il testo di "Non so più che giorno sia" conserva la carica propositiva e ottimistica verso il futuro delle parole originali ma le ricontestualizza alla luce del cambiamento che tutto il mondo sta vivendo in questo particolare momento. Il brano termina con un'esortazione a non arrendersi e con la consapevolezza che, sia le persone che il Bel Paese, saranno pronti a risorgere quando sarà il momento. Il Coro Highlight è nato nel novembre 2014 come evoluzione del laboratorio musicale giovanile dell’Associazione Musicale Calicantus di Pergine e si è costituito nelle forme di associazione autonoma nel gennaio 2017 con l’intento di crescere e diffondere la conoscenza del repertorio legato al teatro musicale anglosassone. Fin dagli esordi la direzione del coro è affidata a Matteo Ferrari, performer di musical diplomato alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna, accompagnato al pianoforte da Mattia Beber. Il Coro Highlight è la prima formazione corale del Trentino specializzata nel repertorio del musical theatre e della musica moderna. Da pochi giorni il Coro Highlight ha ripreso le lezioni in modalità telematica nella speranza di ricominciare, il prima possibile, l'attività concertistica e: <Ricordare il periodo del Covid - 19 non con l'acronimo di CoronaVirusDisease ma con quello di CondivisioneVitalitàDivertimento>. Chiunque fosse interessato ad approfondire la dimensione di questa corale può scrivere a corohighlight@gmail.com.