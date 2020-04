Ci sono anche il noto sassofonista americano James Thompson, Andy-Man. già leader dei Fahrenheit 451che è stata anche per diverso tempo la band tour di Sir Oliver Skardi, il batterista dei Negrita Cristiano Dalla Pellegrina, il chitarrista Giovanni Betti e il cantante Valerio Bazzanella fra i musicisti trentini e non che hanno dato il loro supporto in video al lancio della T- shirt "AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene".



Una proposta all'insegna della solidarietà concreta che arriva dall'azienda trentina Hashtagprint e punta ad avere un rilievo di carattere nazionale.

Si tratta di una maglietta, per uomo, donna e bambino disponibile on line, con l'intero profitto delle vendite che sarà devoluto alla Protezione Civile Nazionale sempre in prima linea dall'inizio dell'emergenza legata al Covid 19.

L'iniziativa di solidarietà " AIUTIAMO CHI CI AIUTA così #Andràtuttobene" che parte da Trento per iniziativa di Cristian e Stefano Visintainer di Hashtagprint è curata nella sua campagna di lancio a livello nazionale dall'art director Giuseppe Marchi. La scelta del soggetto finale su 6 proposte è arrivata dopo una primo sondaggio popolare su un campione di 350 votanti, la selezione è stata curata insieme alla grafica e collaboratrice Maddalena Lamon.

La T- shirt, simbolo di speranza è stata disegnata da Silvia Oss studentessa all'ultimo anno di grafica all'Istituto Sacro Cuore di Trento e rappresenta alcuni monumenti caratteristici da nord a sud “abbracciati” simbolicamente da un’ arcobaleno tricolore formato dalla nostra amata pattuglia acrobatica, tutti uniti per combattere e debellare il prima possibile Covid-19.

Qui si può acquisare la T-shirt.