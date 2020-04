IoRestoACasa Festival: mercoledì 15 su Instagram anche Candirù e Sin Censura

Ci sono anche il songwriter di Pergine Iacopo Candela, in arte Candirù, e una delle posse più conosciute della scena regionale, i SinCensura, fra i protagonisti del quarto appuntamento di oggi con il #IoRestoACasa Festival il serial live streaming trasmesso su Instagram. Un nuovo tassello sonoro dell'iniziativa voluta dalla pianista di Trento Isabella Turso ideatrice di questo festival dalle forme virtuali con le esibizioni di musicisti che si alternano a staffetta in diretta da casa sul proprio profilo Instagram. La terza puntata, trasmessa l’8 aprile, ha proposto le voci trentine di Aura Zanghellini e Barbara Bertoldi, col suo violoncello, al fianco di Antonella Lo Coco, Nathalie e Mik confermando il successo di questo festival online capace di riscuotere molti apprezzamenti. Questo sia per la capacità di stimolare e coinvolgere gli artisti creando una rete virtuale tra loro, sia traslando la live performance in una forma streaming senza dimenticare come all'intento artistico si abbina un proposito solidale di raccolta fondi a sostegno degli enti impegnati nella lotta al Covid-19.

Le musiche di oggi saranno quelle della violoncellista bresciana Daniela Savoldi che ama sperimentare con l’elettronica inserita con grazia nei paesaggi sonori dal respiro classico e ha collaborato anche con un band di calibro internazionale come i britannici Muse. Lei ama definire pennellate sonore i propri incontri con lo strumento nell’improvvisazione che mescola con le sue diverse esperienze. Candirù è uno dei più ispirati cantautori trentini sia per la freschezza delle sue ballate sia per la ricercatezza poetica dei suoi testi. Da sempre interessato alle curiosità celate nelle situazioni quotidiane, proporrà un set intimo che ha come fulcro voce e chitarra, melodie orecchiabili, piccoli momenti di dialogo e strani racconti. Arriveranno da Parma le note di Silvia Olari, cantautrice e pianista di talento, finalista di Amici 8, che ha collaborato fra gli altri con Mario Biondi e Nek che ha scritto per lei il sibolo "Fino all'anima". Valerio Carboni, cantante, compositore e produttore, ha scritto anche per Gianni Morandi, Emils Killa e di recente per Luca Carboni con il quale ha composto il singolo "Una grande festa"superhit del 2018. I SinCensura sono un gruppo hip hop composto da tre giovani rapper trentini, Ranabis (Gabriel Dal Pozzo), Masaaki (Ciro Borsotti Masaki) e NastyKush (Adriano Kouchnir). Fra i loro singoli più noti Playa Del Carmen, Drago di carta, Wiz Khalifa e La situa. Questo l'ordine d'esibizione e gli account Instagram dei musicisti di oggi: 18.30 Candirù - @le_faccende_di_candiru;19 Valerio Carboni - @valerio_carboni; 19.30 Silvia Olari - @silviaolari_official; 20 Daniela Savoldi - @violoncela; 20.30 SinCensura - @sincensurascr.