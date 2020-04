IoRestoACasa Festival: mercoledì 1 aprile anche Drimer e Caterina nella diretta live su Instagram

Ci sono anche uno dei più noti rapper della scena trentina, leggasi Drimer, e la cantautrice della Val di Non Caterina Cropelli, fresca di lancio del primo album, fra i protagonisti del secondo appuntamento del "IoRestoACasa Festival”. Dopo il successo del primo live virtuale di mercoledì scorso torna stasera in diretta streaming su Instagram la rassegna musicale nata per accorciare le distanze, unire sensibilità artistiche, sensibilizzare alla necessità di rimanere a casa e sostenere una campagna di raccolta fondi per l’emergenza.

Molto seguita la prima puntata del Festival con i cinque artisti coinvolti che si sono esibiti in performance “a staffetta” di trenta minuti ciascuno. Fra i momenti più intensi il live del giovane cantautore francese Octave Lissner che ha proposto anche la cover di “Nell'acqua della chiara fontana” di Fabrizio De André, incisa in Italia per la Bluebelldisc Music. Il musicista trentino Daniele Groff ha suonato alcuni delle sue hit come Daisy, Lamerica, Sei un miracolo e Ingiustissima realtà. Infine l'ideatrice e coordinatrice dell'evento, la pianista di Trento Isabella Turso, ha eseguito la sua versione di "Nuovo Cinema Paradiso" di Morricone e alcune composizioni originali in anteprima tratte dal nuovo album in uscita, “Dimples” e “Sliding Doors” oltre al brano scritto con il rapper Dargen D'Amico “Ama noi”.

<Tutti gli artisti - sottolinea Isabella Turso che è anche direttore artistico dellìetichatta Bluebelldisc Music - hanno dimostrato grande sensibilità e voglia di condividere emozioni in questo momento difficile, entrando nello spirito del Festival e del suo intento musicale e solidale. Il passaggio di testimone da un musicista all’altro ha creato e rafforzato quel filo invisibile, quell’intreccio di mani, che ci tiene ancora tutti uniti>. Oggi s'inizia alle 18.30 con Gianluca De Rubertis noto per essere membro del duo Il Genio insieme ad Alessandra Contini e per il brano "Pop porno" un tormentone nel 2008 grazie alla maliziosità del titolo e al ritornello accattivante. Nel 2015 pubblica l'album “L'universo elegante” in cui è presente il singolo "Mai più", realizzato con Amanda Lear. A seguire il cantautore electro pop Andrea Di Giovanni e i due artisti trentini Drimer e Caterina mentre la chiusura è affidata al giovane compositore e pianista di Como Alessandro Martire formatosi al Berklee college of Music a Boston e che fa parte del rooster della storica casa discografica Carosello Records. Questo l'ordine live con l'account Instagram per seguire la diretta: 18.30 Gianluca De Rubertis (Il Genio) @gianlucaderubertis; 19 Andrea Di Giovanni @andreadigiovanni; 19.30 Drimer @_drimer; 20 Caterina Cropelli @caterinacropelliofficial; 20.30 Alessandro Martire @alessandro_martire_composer.