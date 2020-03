Dance At Home: la musica a Km.0 di Ago "Spankox" Carollo

In tempi di clausura forzata per l’emergenza Covid 19 il produttore e compositore trentino Agostino Carollo, in arte Spankox lancia il format “Dance At Home” (trad. “Balla a casa”). Ogni sera Ago trasmette in diretta dal proprio studio di registrazione a Rovereto dalle 21.00 alle 22.00 tutte le sere dalla propria pagina Facebook.



«Visto che bisogna “stare a casa” - racconta all’Adige Carollo- è molto meglio “ballare a casa”, non solo per gustare buona musica, ma anche per tenersi in forma e scaricare lo stress dell’isolamento forzato».

Ciò che caratterizza “Dance At Home” rispetto agli altri djh set presenti online è il fatto che tutta la musica che si ascolta durante la diretta è stata composta e prodotta da Carollo. Si potrebbe definire “Musica a Km. 0”, direttamente dal produttore e dal compositore.



Durante le session di “Dance At Home” si possono così ascolgtare sia hit come “To The Club”, “Fly Away” (n. 1 in Billboard USA), “Love Song” (n. 1 in Italia) e via via fino “Wrong In The Right Way”, duetto con Miguel Bosè che gli è valso la Nomination ai Grammy, ma anche inediti e novità esclusive. Si spazia dalla house alla progressive, dalla deep house alla tech house, dalla dance al pop e dintorni. Il sound è irresistibile e tutti sono invitati a interagire con i propri commenti, ai quali il dj risponde con la propria voce dal vivo durante la performance.



60960386_10156073346406288_1878280732883812352_n.jpg

«“Dance At Home” – dice Spankox - è il mio contributo quotidiano a rendere un po’ meno pesante la permanenza a casa. Per sconfiggere questo terribile virus dobbiamo essere uniti, aiutarci a vicenda, e ognuno, secondo me, dovrebbe contribuire come può. Io lo faccio con la mia musica, in attesa di ritrovarci presto insieme a ballare, quando l’emergenza sarà finita».



In questi giorni Carollo avrebbe dovuto essere a Miami, per la Winter Music Conference e l’Ultra Music Festival, ambedue rinviati:«Ma non c’è tempo per rimpianti: bisogna pensare al futuro e essere preparati per quando l’emergenza finirà. Nel frattempo vi faccio ballare anche a casa con “Dance At Home”: secondo me ci sono delle scorciatoie per la felicità, e una di queste è proprio il ballo».

Queste le coordinate di “Dance At Home”



http://www.facebook.com/agostinocarollo



https://www.facebook.com/agostinocarollo/videos/10156774384326288/?d=n



YouTube



https://youtu.be/Z93c7xjgfow