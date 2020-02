Ottant'anni fa nasceva Fabrizio De André: la Bluebelldisc gli rende omaggio con Octave Lissner

Ottant’anni fa, era il 18 febbraio del 1940, nasceva a Genova Fabrizio De André. Si lega al suo ricordo il brano di Faber “Nell’acqua della chiara fontana", inciso per l’etichetta Bluebelldisc Music dal cantautore francese Octave Lissner.

"Nell’acqua della chiara fontana" è l’adattamento italiano della canzone "Dans l’eau de la claire fontaine" di Georges Brassens. L'interpretazione di Lissner ha ricevuto anche gli apprezzamenti di Dori Ghezzi, che l'ha ritenuta rispettosa dell'originale ma al contempo molto personale.

"Con questa cover - spiega Andrea Natale, manager discografico della label - la Bluebelldisc ha voluto omaggiare tramite la voce e l’interpretazione di Lissner, che ben rappresenta un ponte di collegamento tra il cantautorato italiano e quello francese, il più importante e celebre artista del suo catalogo storico, in occasione dell'80° anniversario della nascita di Fabrizio De André".

Infatti la Bluebelldisc Music, etichetta nata da poco grazie ad Andrea Natale e Isabella Turso, unisce l'eredità della Bluebell Records e della Belldisc Italiana, due storici marchi discografici fondati da Antonio Casetta negli anni Sessanta. Tra gli artisti dei marchi Bluebelldisc figurano personaggi di rilievo del panorama musicale italiano quali il già citato Fabrizio De André (i cui primi LP tra il 1967 e il ’68 furono pubblicati dalla Bluebell), Rocco Granata e il suo evergreen "Marina", Piero Ciampi, Carmen Villani, Federico Monti Arduini e poi gruppi musicali dell’era beat quali i New Dada, i Corvi e i Barrittas.

Il primo che ha scoperto e prodotto il 26enne cantautore transalpino Octave Lissner è stato il noto tenore lirico Vittorio Grigolo, già coach nell'ultima edizione di "Amici" di Maria De Filippi e nuovo idolo delle giovani generazioni, che ha riconosciuto in lui doti e talento e lo ha accompagnato nel suo percorso artistico degli ultimi anni.

Portato in Italia dalla pianista trentina Isabella Turso, Lissner ha inciso due brani per la Bluebelldisc Music. Il primo, un inedito cantato in inglese, si intitola "Are You Ready" ed è stato registrato e prodotto da Simone Bertolotti, noto sound engineer, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, protagonista con Bugo e Morgan dell'ultimo Sanremo. Il “lato B” è appunto la cover di Fabrizio De André, "Nell’acqua della chiara fontana", anch’esso prodotto da Bertolotti.