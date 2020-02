Drones: sabato 1 febbraio a La Diversa di Trento il tributo ai Muse

Sabato 1 febbraio, alle 21.30, a La Diversa approdano i Drones nel segno dell'eclettico rock alternativo britannico dei Muse.

I Drones sono riconosciuti come uno dei più fedeli tributi a livello Europeo dei Muse uno dei gruppi rock fondamentali di questo terzo millennio.

I Drones portano sui grandi palchi e club uno show unico fatto di due ore di adrenalina, effetti speciali e una scaletta che varia ogni volta da Showbiz a Simulation Theory.

I Drones sono: Davide ( Voice & Guitar ), Matteo ( Bass & Backing Vocals), Marco ( Guitar ) e Simone (Drum).

Con questo live il locale in via del Commercio continua la sua intensa programmazione di eventi, fra concerti e dj set, curati da Dennis Forti e legati alla passione per la musica di Elena Coppola del La Diversa.