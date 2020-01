Like Floyd: giovedì 30 al Palarotari di Mezzocorona con uno show all'insegna della solidarietà

E’all’ insegna della solidarietà il debutto live di questo 2020 per i Like Floyd la nota formazione trentina che rende omaggio ai Pink Floyd. L’appuntamento con lo show "Like The Wall", organizzato da Sidera Bz, è quello di giovedì 30 gennaio, alle 21, al Palarotari di Mezzocorona, con l'intero ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti che sarà devoluto in favore delle Associazioni Onlus il Papavero/Der Mohn Freiwillige Verein di Bolzano e Fondazione Hospice Trentino.

Lo spettacolo "Like The Wall" è stato sviluppato e realizzato in onore di uno dei dischi più importanti dei Pink Floyd e dell’intera storia del rock, leggasi "The Wall", uscito nel novembre del 1979 e considerato uno dei lavori più ispirati della formazione britannica. <Nella prima parte . spiegano i Like Floyd” suoneremo un nostro personale "The best of Pink Floyd", mentre nella seconda sarà dato spazio ai brani dei Pink Floyd che abbiamo scelto dall'album "The Wall", assieme ai filmati video del personaggio Mr. Floyd da noi ideato e realizzato e che verranno proiettati di pari passo alla scaletta del concerto, in un tripudio di musica, luci, colori, immagini, suoni, laser e fumi che tutto avvolgono>.

Sotto la direzione artistica di Rosario Poletti in questa occasione il Like Floyd si presenteranno con una line up formata da Claudio Torresani, alla batteria, Romano Benedetti, al basso, Marcello Depaoli e Giacomo Gamberoni alle tastiere, Gianluca Rossi e Nicola Pedron, alle chitarre elettriche,Andrea Debiasi, alla chitarra acustica, Angel Ballester Veliz, sassofono e percussioni, Emiliano Tamanini alla tromba, accanto ai coristi con la voce maschile di Efrem Chini e quelle femminili di Elisa Olaizola, Giovanna Poletti e Linda Redolfi. Fin dalle loro origini i “Like Floyd - A Pink Floyd Story” hanno come obiettivo quello di riscoprire un percorso musicale e discografico lungo cinquant’anni con il desiderio di riprodurre con la massima fedeltà le sonorità, le suggestioni e le atmosfere dei concerti live della leggendaria formazione britannica. I biglietti per lo spettacolo, ad un costo di 20 euro, sono disponibili nel circuito PrimiAllaPrima,