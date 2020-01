Alla Bookique nel weekend si riaccendono gli amplificatori con Calabi e i Patrick

Dopo la pausa natalizia la Bookique in San Martino a Trento riapre i battenti, ponendo come sempre grande attenzione alla ricerca musicale, con lo scopo di portare in città il meglio di quello che dal punto di vista musicale succede in Italia e, al contempo, di valorizzare le produzioni più originali del panorama locale.

Stasera, venerdì 10 gennaio, spazio a Calabi, giovane cantautore bergamasco, selezionato per la sua capacità di distinguersi nel mondo dell’it-pop grazie ad una valorizzazione dell’elettronica e ad un uso ironico delle parole. Sabato 11 Gennaio spazio invece ai Patrick, giovanissima formazione di Mori, che propone un punkrock fresco ed irreverente, influenzato dalla musica Indie Anni '00.

Due stili diversi ovviamente, ma ben rappresentativi della necessità di muoversi nella complessa geografia delle emozioni quotidiane per trovare quel bandolo della matassa in grado di rispondere al desiderio e alla necessità giovanile di fare un passo oltre.Inizio per entrambe alle 21.30. Le serate saranno poi contraddistinte da un buffet di benvenuto per tutti i clienti della Bookique (h.20) e dall'afterparty del Dj Strabauz con tutte le novità musicali del mondo alternative contemporaneo.

La programmazione musicale della Bookique continuerà nei due venerdì successivi con l'arrivo di altri due artisti emergenti nel panorama nazionale, Meli, autore del singolo culto in rotazione su tutte le radio "Cerchi" (Venerdì 17 gennaio) e i Malkovic, band nuova leva del rock indipendente italiano (Venerdì 24 hennaio).