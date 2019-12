I Followers of Christ Gospel Choir domenica 15 in concerto nella Chiesa di San Pio X a Gardolo

Sono i Followers of Christ Gospel Choir i protagonisti del terzo appuntamento della rassegna "Suoni di Quartiere. Concerti natalizi nelle chiese di quartiere" in programma domenica 15 dicembre alle 18, nella Chiesa di San Pio X (Via della Canova, 34 Gardolo). Dopo il successo ottenuto nei primi due evento da Antonella Ruggiero, insieme a Fausto Caporali, e dal Feininger accompagnato dal sax soprano di Gavino Murgia, in questa occasione le atmosfere saranno quelle della tradizione spirituals afro - americana di questa formazione che arriva dagli Stati Uniti.I Followers of Christ Gospel Choir, originari di Charleston città portuale della Carolina del Sud, sono emersi a livello internazionale fra le tante formazioni del genere grazie alla loro conoscenza della musica gospel e alla notevole tecnica vocale che fa di ogni loro canzone una cosa "speciale" e colpisce direttamente il cuore di appassionati e non di questo genere.

Nei loro spettacoli si intrecciano infatti il Traditional Gospel, insieme al Contemporary Gospel, e ai generi Quartet e Praise & Worship: colori diversi di questo genere che sfocia in un concerto ricco di sfumature e di suggestive dinamiche armoniche. Durante la loro attività i Followers of Christ Gospel Choir hanno avuto il privilegio di esibirsi attraverso gli States, dalle piccole chiese ai grandi auditorium e teatri nonché di dividere lo stage con famosi artisti gospel fra cui Jonathan Nelson, Tye Tribbett, Karen Clark-Sheard e Dorinda Clark-Cole giusto per ricordarne alcuni. In questo tour italiano che approda anche a Trento i Followers of Christ Gospel Choir uniscono le voci di Donald Hurston, Sean Johnson, Laura Wilson, Lori Major e John Holmes alle tastiere di Starquasha Admore. Ricordiamo che il prossimo concerto della rassegna si terrà domenica 22, sempre alle 18, nella Chiesa di San Martino a Trento con i Radiodervish una delle realtà più conosciute nel panorama nazionale della World Music