UploadSounds: sabato 14 a Rovereto le audizioni finali e in serata live dei Bud Spencer Blues Explosion

Si chiude oggi, sabato 14 dicembre, allo Smart Lab di Rovereto, alle 14, il contest di UploadSounds 2019. Dopo la lunga fase di iscrizione e le date dell’Upload On Tour, la giuria internazionale, infatti, ha decretato musicisti che prenderanno parte alle audizioni finali impreziosite dal concerto serale dei Bud Spencer Blues Explosion. Sono stati 95 gli iscritti di quest’anno alla piattaforma www.uploadsounds.eu, band o solisti provenienti da tutto il territorio dell’Euregio (Trentino, Alto Adige e Tirolo), tra i quali sono state selezionate le 12 migliori proposte (6 trentini, 5 altoatesini ed 1 tirolese), che si sfideranno all’ultima nota per aggiudicarsi gli ambiti premi del concorso, destinati ai primi tre classificati ed al migliore artista under21. Non è stata una scelta semplice per la commissione giudicatrice, composta da professionisti della scena musicale internazionale, che ha dovuto selezionare i candidati tra i quasi cento musicisti iscritti sul portale. Musicisti con provenienze, stili e background musicali estremamente diversi fra loro.

Oggi la giuria ascolterà i dodici finalisti dell’Euregio: Baiba, Candirù, Cannibali Commestibili, Dodicianni , The Homeless Band, Helianth, Humus, Hyppoch, L'Opera di Amanda, Luciano Forlese, Nardo dee, Zelda.

Dopo le audizioni dei finalisti, sarà proclamato il vincitore di UploadSounds 2019 e saranno premiati il secondo e il terzo classificato e il miglior artista under21 di questa stagione, ovvero l’altoatesina Helianth che è anche tra i 12 finalisti. I premi della finale del contest saranno dai vincitori destinati al consolidamento e alla crescita del loro percorso musicale e saranno così suddivisi: 1° classificato - 3500 euro; 2° classificato - 2000 euro; 3° classificato - 1000 euro; Premio “Giovani promesse” – 1000 euro. Dopo le premiazioni, nel corso della serata di UploadSounds di sabato 14 dicembre a partire dalle 21.00, un'altra grande esibizione infiammerà lo Smart Lab di Rovereto. UploadSounds 201 si concluderà con l’esclusivo concerto dei Bud Spencer Blues Explosion, che quest’anno festeggiano il loro decennale, con l’opening act del vincitore assoluto del contest.