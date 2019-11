Eros Ramazzotti: stasera al Palaonda di Bolzano il “Vita ce n’è world tour”

E’ quella di oggi, martedì 26 novembre al Palaonda di Bolzano, l’unica tappa regionale del tour internazionale di Eros Ramazzotti nell’evento organizzato dalla Showtime Agency (inizio ore 21, apertura cancelli ore 19 con gli ultimi biglietti ancora disponibili alle casse dalle 18).

“Vita ce n’è”, nuovo album di Eros Ramazzotti pubblicato esattamente un anno fa, è uscito in 100 paesi sia in lingua italiana che spagnola. Al debutto nella classifica FIMI degli album più venduti della settimana, il nuovo disco del cantautore romano ha conquistato il primo posto. Primato raggiunto anche nelle classifiche di vendita di Austria e Svizzera. “Vita ce n’è” si è posizionato anche in quinta posizione in Belgio, al sesto posto in Spagna e al settimo posto in Germania.

Anche il quindicesimo album in studio di Eros Ramazzotti si è confermato un successo mondiale fin dalle prime ore di uscita e ora c’è grande attesa per il suo World Tour con oltre 60 show in Nord e Sud America. Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo e Santiago del Cile.

Il cantante sul palco del Palaonda sarà accompagnato dal direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles.