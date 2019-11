Ultrakelvin e Orcomondo per una serata rock sabato 23 al Circolo Apeiron di Vezzano

Si riaccendono stasera, sabato 23 novembre, gli amplificatori al Circolo Apeiron di Vezzano, in via Dante 7 alle 2i.30 ,in con un doppio concerto dei rocker locali Orcomondo e degli Ultrakelvin noisers veneti con un piede in trentino. A rendere ancora più speciale la serata la sinergia con la storica fanzine Equilibrio Precario, creata da Stefano Paternoster,m che dopo 15 anni di silenzio torna a dare proprie notizie, e con Trento Zero nuova sigla attiva nell’organizzazione di concerti ed eventi in ambito alternativo. Una collaborazione, spiegano gli organizzatori, che potrebbe continuare anche per il prossimo anno con concerti dal mondo indipendente ed underground italiano e non solo.

Open act della serata affidato agli Orcomondo quartetto di Trento con i loro riff e melodie orecchiabili, che poggiano su alcuni dogmi ben precisi come il rock anni 60/70, il punk di fine ’70, il grunge e la scena italiana rock dei ’90. In pratica: chitarre, ritmo, volume e sudore. Una bella occasione per ascoltare alcuni brani nuovi oltre a quelli contenuti nel loro ultimo cd «Brevi isolati rovesci a carattere temporalesco» suonati da un’inedita line up a tre.

Spazio quindi agli Ultrakelvin una delle formazioni italiane più apprezzate in ambito noise. Nati come evoluzione dei Kelvin, band di Padova attiva dal 1999 e composta da Anna alla batteria e Woolter alla chitarra/voce nel 2016 hanno vissuto una personale trasformazione con l’entrata di Panda alla voce/tastiera. suono del gruppo prende forma attraverso un ossessivo e monolito assalto sonoro classificabile tra il noise, il punk e l'hardcore, non tralasciando incursioni black metal e no wave. Proprio quella di Panda una vecchia conoscenza della scena rock locale per aver militato per molti anni negli Stati di Angoscia e poi negli Sda, gruppi della zona di Riva del Gardaattivi negli anni novanta e nei primi duemila. Woolter e Panda avevano già suonato assieme nel primo cd dei Putiferio, gruppo pubblicato dall’etichetta trentina Rbotradio e in cui militava anche Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori.

Gli Ultrakelvin arrivano all’esordio nel 2017 con un vinile split condiviso con il duo americano dei Qui, poi ristampato in CD a marzo 2018, entrambe le versioni uscite per Macina Dischi e la polacca Antena Krzyku. Il La serata si chiuderà con dj OrcoMondo e il meglio del rock dagli anni ‘70 ad oggi