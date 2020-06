Pass Arte e Cultura 2020

PASS è il progetto editoriale realizzato da Media Alpi Pubblicità per essere punto di riferimento tra i prodotti dedicati al turismo. Una testata unica nel panorama editoriale regionale perché combina la qualità del target dei lettori del Corriere della Sera, grazie alla cellophanatura con Sette -il magazine del Corriere- in area Triveneto, alla capacità di essere locale, viene distribuito in contemporanea con l'Adige -il quotidiano leader in Trentino- per tutta la sua tiratura.

Dopo mesi di diffi coltà si può fi nalmente ripartire. E come farlo, dunque, se non riscoprendo la bellezza del Trentino-Alto Adige, la sua storia e la sua arte?

Per la consultazione accedi con le tue credenziali e successivamente clicca su CONTENUTO GRATUITO.