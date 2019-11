Pass Inverno 2019

PASS è il progetto editoriale realizzato da Media Alpi Pubblicità per essere punto di riferimento tra i prodotti dedicati al turismo. Una testata unica nel panorama editoriale regionale perché combina la qualità del target dei lettori del Corriere della Sera, grazie alla cellophanatura con Sette -il magazine del Corriere- in area Triveneto, alla capacità di essere locale, viene distribuito in contemporanea con l'Adige -il quotidiano leader in Trentino- per tutta la sua tiratura.

Chi sfoglia Pass inverno si immerge in un fantastico viaggio nel magico mondo innevato del Trentino Alto Adige.

Da domenica 24 novembre disponibile su https://edicola.ladige.it/ sotto la voce contenuti speciali.