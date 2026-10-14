BRUXELLES. Le compagnie aeree non possono negare automaticamente gli indennizzi ai passeggeri invocando generiche restrizioni del traffico aereo. È quanto emerge, secondo ItaliaRimborso, da una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa alla causa C-108/26. La decisione chiarisce che le limitazioni imposte dalle autorità aeronautiche non costituiscono necessariamente circostanze eccezionali che esonerano i vettori dal pagamento delle compensazioni.

La vicenda riguarda un volo da Smirne a Varsavia, arrivato nel luglio 2023 con oltre tre ore di ritardo. L’aereo aveva accumulato ritardi su una tratta precedente a causa di restrizioni dello spazio aereo in Ungheria e Romania, legate al maltempo. Successivamente si era verificato anche un guasto tecnico. Una passeggera aveva richiesto una compensazione di 400 euro, prevista dalla normativa europea.

Secondo il principio illustrato nel comunicato, la compagnia deve dimostrare che all’origine delle restrizioni vi siano eventi realmente eccezionali, estranei alla normale attività del trasporto aereo e fuori dal proprio controllo. Quando il ritardo dipende da più cause, il giudice deve distinguere il tempo imputabile agli eventi straordinari da quello riconducibile al vettore, per verificare il diritto all’indennizzo.

«Le compagnie aeree non possono sottrarsi automaticamente agli obblighi di compensazione», sottolinea Felice D’Angelo, amministratore delegato di ItaliaRimborso. La società invita i passeggeri che hanno subito ritardi superiori alle tre ore a verificare la propria posizione. Il principio richiamato rafforza le tutele previste dal Regolamento europeo 261/2004, senza introdurre un diritto automatico al risarcimento in ogni situazione.