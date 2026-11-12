TRENTO. Le stagioni dei Comuni e delle Comunità unite nella rete Trentino Spettacoli, grazie alla collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Teatro Sociale gli eventi che ci accompagneranno fino alla primavera del 2027. Commedie, teatro contemporaneo, narrazione, musica e appuntamenti dedicati alle famiglie e alle nuove generazioni.

Le novità sono state illustrate oggi, giovedì 12 novembre, da Massimiliano Floriani e Paolo Oss Noser (rispettivamente presidente e direttore del Coordinamento Teatrale Trentino), Giuseppe Putignani (presidente del Centro Servizi Culturali S. Chiara), Maria Giulia Ruberto (referente Teatro Ragazzi), alla presenza di Francesca Gerosa (Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia di Trento). Nel corso della conferenza è intervenuto anche Andrea Cerri (direttore del Teatro Stabile di Bolzano).

Stagioni diffuse, come in Val di Fiemme, Val di Non e Giudicarie, affiancate a stagioni tradizionali di teatri storici come il Teatro San Pietro di Mezzolombardo ed il Teatro Sartori di Ala, a cui si aggiungono le programmazioni di Dimaro Folgarida, Riva del Garda, Nago Torbole, Aldeno, Garniga, Baselga di Pinè, Borgo Valsugana, Cembra, Lavis, Tione di Trento e Valle dei Laghi.

«Il Coordinamento Teatrale Trentino non presenta solo una nuova stagione di spettacolo dal vivo e di programmazione cinematografica. Trentino Spettacoli garantisce, con una sempre costante ricerca della qualità, un’offerta culturale diffusa su tutto il territorio provinciale. – commenta Francesca Gerosa, Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento - Il diritto all’accesso alla cultura, in ogni valle del nostro Trentino, diventa concreta e risorsa imprescindibile per una migliore qualità della vita delle comunità. Credere che il teatro, la danza, il cinema e ogni altra forma artistica siano un collante essenziale fa sì che da anni Comuni, associazioni, compagnie amatoriali e professionali, con la collaborazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, collaborino con passione e professionalità alla promozione di un ecosistema culturale del tutto originale. Adulti, giovani, ragazzi, bambini, famiglie, tutti vengono coinvolti nella nuova stagione attraverso una sapiente differenziazione dei linguaggi e delle modalità espressive. Sono sicura che anche questa nuova stagione porterà gli effetti sperati da chi l’ha programmata e organizzata.»

«Con le stagioni teatrali, gli spettacoli dedicati ai più piccoli, i progetti per le scuole e le rassegne cinematografiche vogliamo completare e arricchire l’offerta culturale su tutto il territorio provinciale. – spiega Paolo Oss Noser, direttore del Coordinamento Teatrale Trentino - Credo che il valore più importante di questo lavoro sia proprio la capacità di arrivare a persone diverse, un obiettivo raggiungibile solo passando attraverso la collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà culturali. È un percorso che costruiamo insieme, con lo scopo di rendere il teatro e il cinema sempre più vicini alle comunità e di creare occasioni di incontro.

Ci rivolgiamo ad un pubblico sempre più attento, direi esigente e partecipe, che coinvolge tutte le generazioni, a partire dai più piccoli. Partire da loro è fondamentale: avvicinarli al teatro e al cinema significa offrire nuove opportunità per scoprire, conoscere e crescere. Investire ora per il futuro».

Tra i protagonisti della stagione figurano Gioele Dix, in scena con Arrivato a questo punto, uno spettacolo dedicato alla memoria e all'identità; Marina Massironi con Ma che razza di Otello?; Alessandro Bergonzoni con Arrivano i dunque e Valerio Aprea con Lapocalisse.

Nomi conosciuti dal grande pubblico ma anche compagnie emergenti, produzioni nazionali, compagnie regionali e progetti artistici del territorio.

In calendario troviamo AriaTeatro, Rifiuti Speciali, Arditodesìo, Compagnia Pequod accanto a realtà produttive come Accademia Perduta-Romagna Teatri e Teatro Stabile di Bolzano.

Gli oltre 140 eventi in programma attraversano temi e sensibilità differenti, dalla memoria storica alle relazioni familiari, dalle questioni sociali alle trasformazioni contemporanee, lasciando spazio a commedie, riletture dei classici, spettacoli musicali e riflessioni educative.

Un'attenzione particolare è riservata al Teatro Ragazzi, un settore in grado di offrire occasioni di incontro e condivisione per tutta la famiglia. Fiabe, narrazione, musica e linguaggi visivi originali si alternano in spettacoli pensati per le diverse fasce d'età, accompagnando bambini e bambine, ragazzi e ragazze alla scoperta del teatro.

Tra i titoli dedicati al pubblico più giovane figurano Bob e Singer: salviamo il Natale!, Il nuovo vestito dell'imperatrice, Teresa che catturò il buio, Il circo in valigia, ma anche Mondo e l’Ape Pina, che affrontano temi legati alla natura e all’ambiente.

Prosegue il progetto Teatro Scuola, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, rivolto agli istituti di ogni ordine e grado a sostegno di un percorso che punta a costruire una relazione continuativa tra le nuove generazioni, la cultura e i luoghi dello spettacolo.

Accanto agli eventi dal vivo, il cinema costituisce un altro ramo fondamentale dell’attività anche per questa stagione, con oltre 1500 proiezioni distribuite su tutto il territorio, da Riva del Garda a Pinzolo, dalla Valsugana alla Valle dei Laghi.

Una programmazione articolata, finanziata da Ministero della Cultura, Provincia di Trento e Regione Trentino - Alto Adige, con il sostegno delle Casse Rurali Trentine.

Ad accogliere gli spettacoli saranno teatri comunali, auditorium, cinema, sale polifunzionali e spazi di aggregazione: un patrimonio di strutture pubbliche che vive e si anima, rafforzando il proprio ruolo nella vita culturale e sociale delle comunità.

Il programma completo è disponibile sul sito trentinospettacoli.it, dove sarà possibile anche l’acquisto dei biglietti in prevendita.

C.L.