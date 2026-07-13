BORGO D'ANAUNIA. La rassegna Montagna Salvatica torna ad animare l'estate della Val di Non con tre appuntamenti dedicati al mondo della montagna, dell'alpinismo e dell'esplorazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Borgo d'Anaunia insieme all'Apt Val di Non, si avvale anche della collaborazione del Trento Film Festival, che porta sul territorio una selezione di opere presentate alla 74ª edizione del festival.

L'edizione 2026 si svolgerà al Palanaunia, nel centro storico di Borgo d'Anaunia, con tre serate in programma il 16, 23 e 30 luglio, tutte con inizio alle 21 e a ingresso gratuito. L'obiettivo è offrire a residenti e turisti un'occasione per riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente alpino e nuove forme di vivere la montagna.

La serata inaugurale del 16 luglio sarà dedicata all'evoluzione dell'arrampicata con la proiezione di "The Future of Climbing", documentario del regista Guillaume Broust che affronta il cambiamento di questo sport tra palestre indoor e falesie naturali. A seguire sarà proposto il cortometraggio "Kronoshock" di Ignasi López Fabregas, vincitore della Genziana d'oro come miglior film di alpinismo al Trento Film Festival 2026.

Il 23 luglio il pubblico sarà accompagnato nelle Highlands scozzesi con "Find Mòr: Canyoning in Scotland", documentario firmato da Steve Small e Charlotte Workman, dedicato all'esplorazione dei canyon. La serata offrirà anche uno spazio di approfondimento sulle esperienze di canyoning in Val di Non.

La rassegna si concluderà il 30 luglio con "La Cima" di Simone Cargnoni, film premiato con il Premio Cinemamore e il Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale 2026. Il documentario racconta il valore dell'inclusione attraverso l'arrampicata, seguendo il percorso di tre atleti coinvolti nel progetto Brenta Open, dedicato all'accessibilità della montagna per le persone con disabilità. Alla proiezione saranno presenti anche i rappresentanti dell'associazione sportiva Dolomiti Open.

Ad accompagnare il festival sarà inoltre la mostra fotografica "Ritratti Sospesi" di Christian Tasso, visitabile dal 13 luglio al 31 agosto nella località Canyon di Fondo, grazie alla collaborazione con l'associazione sportiva Arrampicavareno. Tutte le serate saranno presentate dal regista Michele Bellio. C.L.