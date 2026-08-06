RIVA. Un ritratto inedito di Pino Daniele, (ri)vestendo una musica già grande, con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due protagonisti del jazz contemporaneo.

E’ quello proposto nel love “Il cielo è pieno di stelle. Omaggio a Pino Daniele” dalla tromba di Fabrizio Bosso e dal piano di Julian Oliver Mazzariello sabato 8 agosto, dalle 21, al Palacongressi di Riva per uno degli eventi più attesi del Garda Jazz Festival. Un’occasione per ascoltare un’ampia rosa di brani del cantautore napoletano come Napule è Je So’ Pazzo. Quanno Chiove Quando, Allora sì e Sicily.

Fabrizio Bosso, "Il cielo è pieno di stelle" prende il titolo da uno dei versi più intensi di Pino Daniele: da dove l'idea che ha dato origine a questo progetto?

“Tutto ha preso forma da una suggestione di Ernesto Assente, che manca a tutti noi, che stava organizzando una serie di concerti al MAXXI di Roma chiedendo a diversi artisti di dedicare un tributo ad un cantante senza limiti di genere o nazionalità. A me chiese di farlo con Julian e fra i nomi che aveva proposto c’era quello di Pino Daniele. Quando abbiamo letto di Pino ci siamo illuminati perché siamo entrambi due suoi grandi fan ed estimatori. Da lì è iniziato tutto ma mai avremmo pensato di avere un simile successo per un progetto nato appunto in maniera casuale. E siamo ancora qui dopo alcuni anni a proporre questo live, anche all’estero, e non ci stanchiamo mai di suonare la musica di Pino Daniele”.

Cosa desiderate raccontare al pubblico attraverso questo omaggio?

“In alcuni brani dove abbiamo sentito fortissimo la matrice jazz abbiamo capito che potevamo aprire delle strutture per farli diventare degli standard jazz come “Je so’ pazzo” che gira più o meno attorno a un blues. Abbiamo lavorato molto sui suoni, sulle timbriche anche perché io mi sostituisco alla voce. Per me la cosa importante era riuscire a tirare fuori dei colori diversi, cosa che faccio sempre anche nei miei progetti, mi piace sfruttare tutte le sfumature della tromba non solo con le sordine ma anche con la timbrica che puoi tirare fuori tu dallo strumento. In altri casi come “Quando”, passando da un estremo all’altro, non ce la siamo sentita di aprire una struttura perché l’idea è che quando hai suonato quel tema ma che vuoi fare, è già tutto a posto. Ce la siamo giocata come una intro molto libera e quando suoniamo il tema esponiamo solo il tema. “Sicily” è un brano che è stato regalato dal grande Chick Corea a Pino, è già jazz, lo suoniamo solo più veloce, diventa un brano molto forte come impatto perché facciamo gli scambi, suoniamo molto insieme, gli abbiamo dato un altro colore”.

On stage soltanto tromba e pianoforte, pensate che questa essenzialità permetta di cogliere ancora meglio la profondità della scrittura di Pino Daniele?

“Non voglio peccare di presunzione ma tra i tanti complimenti che ci arrivano a fine concerto, anche da persone che sono state a tanti tributi a Pino Daniele fatti con la band, ci colpisce chi ci dice che ha vissuto l’intensità della sua musica. Non essendoci la voce espongo le melodie a modo mio ma la gente le ha in testa e si canta la canzone da sola, è immersa nella melodia che anche quando improvvisiamo resta la stessa. Questo nostro concerto secondo me toglie un po’ di barriere, è più diretto, credo che la gente senta questa cosa qua e per noi è una grande soddisfazione”.

Qual è per lei l’unicità del cantautore napoletano?

“Lo paragono a Stevie Wonder perchè ha interiorizzato un po’ tutti i generi musicali, aveva una grande apertura mentale, un’intelligenza che lo ha portato a creare il suo suono, il suo modo di cantare e di scrivere dove però senti che attorno c’è una conoscenza di tutto, per Pino del soul, del jazz ma anche della musica classica. Era un musicista curioso e studiava, studiava sempre. Ho avuto l’occasione di incontrare Tony Esposito e mi ha raccontato che Pino studiava tanto e che non era mai contento alla fine di ogni concerto, chiedeva sempre ai musicisti come aveva suonato, era molto severo con se stesso e questo dimostra quanto fosse dentro la musica”.

Questo progetto è diventato anche un album registrato nello storico Splash Recording Studio di Napoli: cosa ha significato incidere questo lavoro in un luogo così simbolico e quanto quell'atmosfera è rimasta dentro questo lavoro?

“Abbiamo deciso noi di registrare a Napoli perché volevamo anche sentire quell’aria. Anche le foto le abbiamo fatte in un posto speciale. Abbiamo suonato in una sala, vicini, senza cuffie, come quando suoniamo in concerto. Non c’era il pubblico ma la nostra idea era di tirare fuori l’essenza live nel disco. Non posso dire sia stato semplice perché non è mai semplice ma fermare la musica di un autore con cui sei cresciuto e hai sempre adorato e metterla su disco è una grande responsabilità ma è anche molto gratificante”.