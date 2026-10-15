ROVERETO. Mozart torna protagonista al Teatro Zandonai con il Festival Progetto Opera di Euritmus, in programma dal 17 al 25 ottobre. Al centro della manifestazione Le Nozze di Figaro, in scena venerdì 23 ottobre alle 20 e domenica 25 ottobre alle 17. Una produzione che coinvolge oltre 70 artisti e decine di giovani, affiancando alla musica il mondo dell'artigianato trentino.

Il festival si aprirà sabato 17 ottobre alle 20.30 al Teatro Rosmini con il concerto «Ironia e burle musicali del Settecento», affidato alle prime parti dell'Orchestra Sinfonica delle Alpi. Seguiranno guide all'ascolto, spettacoli per le scuole e visite guidate. L'obiettivo è avvicinare nuovi pubblici all'opera lirica, valorizzando anche lo storico legame tra Mozart e Rovereto, prima tappa italiana del compositore.

La nuova produzione delle Nozze di Figaro, su libretto di Lorenzo Da Ponte, è diretta da Stefano Ligoratti con la regia di Emilio Marcucci. Nel cast internazionale figurano Elia Fabbian nel ruolo di Figaro, Francesca Micarelli in quello di Susanna, Raffaele Facciolà come Conte d'Almaviva e Michela Varvaro nei panni della Contessa. L'allestimento coinvolge artigiani locali e studenti in un percorso dedicato alla realizzazione delle scene e dei costumi.

«Progetto Opera rappresenta la punta di diamante della nostra programmazione», ha sottolineato il direttore artistico Klaus Broz. La presidente Barbara Broz ha ricordato le importanti produzioni del 2026 e la collaborazione con il Teatro Marrucino di Chieti. Soddisfazione anche da parte dell'assessora provinciale Francesca Gerosa e dell'assessora comunale Micol Cossali, che hanno evidenziato il valore culturale e formativo dell'iniziativa.