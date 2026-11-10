TRENTO. La guerra di Troia vista con gli occhi delle donne: giovedì 12 novembre alle ore 17.30 nella suggestiva ambientazione della Villa romana di Orfeo, a Trento, in via Rosmini 4, va in scena “Creusa, Cassandra e le Altre”, lettura musicata con Michela Embrìaco, che cura anche la regia, e Adele Pardi, autrice delle musiche, voce e violoncello. Archeologia, mito e teatro di ricerca si fondono grazie alla parola e alla musica, mettendo in luce chi è rimasto a lungo nell’ombra. Lo spettacolo, prodotto da MULTIVERSOteatro, è tratto dal libro “A Thousand Ships” della scrittrice britannica Natalie Haynes. Il romanzo, attingendo alle fonti antiche, rivisita una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi trasmettendoci il sentimento vivo di come la guerra di Troia e la sua epopea appartengono alle donne non meno che agli uomini. La proposta è dei Servizi Educativi dell'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

C.L.