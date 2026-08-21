TRENTO. Il teatro è un'arte antica, ma non per questo deve appartenere al passato. Eppure, continua a essere percepito da molti come un linguaggio destinato soprattutto a un pubblico adulto. Basta, però, guardare alle nuove generazioni per accorgersi che sempre più ragazzi e ragazze si avvicinano al palcoscenico, attratti dalla sua capacità di raccontare, emozionare e sperimentare.

Ne è un esempio Pietro Moser, classe 2003, attore trentino, diplomato presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi che, da produttore, ha messo in scena un nuovo spettacolo che avrà la prima al Fringe Festival di Edimburgo, il festival delle arti più grande al mondo, dal 24 al 30 agosto.

Ce de Lu'- il titolo dello spettacolo - è un horror ambientato in una casa di montagna, uno spazio liminale che è al contempo rifugio e prigione, nido e tana. La storia segue due fratelli che, attraverso una serie di ritorni, sono costretti a fare i conti con i resti materiali e psicologici di un passato che non riescono a lasciarsi alle spalle. Lo spettacolo, in lingua inglese, è stato scritto da Annalisa Scopinich ed è interpretato e diretto da Pietro Moser e Paulette Rufin.

Moser, dopo la laurea, ha cominciato subito a lavorare come attore per vari spettacoli, tra i quali: Amen sotto la regia di Claudio Autelli, e Marat-Sade di Marco Plini. Ha partecipato ai cortometraggi Storia di un fascista di Alessia Parlato, Lux di Camilla Muzio, e Le parole della pelle di Paolo Gelfini.

Di recente, è stato selezionato anche per la nuova serie televisiva 500 Battiti di Stefano Lodovichi e Alice Filippi prodotta da Hbo.

Moser, questo è il primo spettacolo prodotto da lei, come è stato il processo?

Sinceramente, all'inizio della mia carriera pensavo solo a diventare un attore senza preoccuparmi su come venisse prodotto uno spettacolo, eppure durante i miei anni in accademia mi resi presto conto di quanto fosse importante per un attore conoscere anche questo aspetto del teatro, che, ammetto, è molto interessante.

Cosa l'ha colpita della drammaturgia di Scopinich?

La novità. Ancora oggi il teatro viene visto come qualcosa non adatto ai giovani o non in grado di comunicare emozioni e temi che i giovani possano capire. In parte forse è vero, però, secondo me, ai giovani piace il teatro, piace l'emozione e piace la novità. E questo spettacolo ha tutte queste caratteristiche e sarà in grado di attrarre molti ragazzi e ragazze.

Come avete fatto a girare un horror a teatro?

L'horror è come la commedia. Il pubblico sa che verrà a spaventarsi o a ridere. Una persona viene apposta per essere spaventata e il teatro spaventa molto di più del cinema. La mia teoria è che al cinema c'è uno schermo che ti protegge, ma in teatro no. Ciò che accade sul palco può accadere anche in platea e questo genera un'atmosfera quasi "magica", uno spavento molto più potente.

Il simbolo della montagna, come rifugio e prigione, è una metafora del Trentino?

No, no, lo spettacolo era già ambientato in montagna ancora prima che io lo leggessi. Anzi, è stato uno dei particolari che mi ha colpito di più proprio perché conosco la montagna. Io vivo in un maso a mille metri di altezza, e per quanto la foresta e la sua tranquillità aiutino a immergersi in una natura incontaminata e senza problemi, so anche che questo silenzio può far paura. In natura ci si può sentire soli e lontani da tutto. Il film Vermiglio spiega molto bene questa dualità, così come ha fatto anche Scopinich nella sua scrittura.

Lo spettacolo è in lingua inglese, deve essere stata una sfida.

Il testo è in italiano, lo abbiamo tradotto per il Fringe Festival, ma più che complicato, è stato interessante. Quando si passa da una lingua all'altra, non si può tradurre parola per parola: bisogna far comprendere i personaggi, le emozioni, le metafore. Bisogna adattare il testo alla cultura a cui ci si propone, così che il messaggio possa arrivare al pubblico.

Paura della prima?

Zero! Abbiamo lavorato così tanto a questo spettacolo che siamo stufi di preoccuparci!

Spettacolo che arriverà anche in italiano, giusto?

La speranza è questa. È tutto pronto, ci manca soltanto una produzione alle spalle. Il motivo per cui facciamo teatro è proprio quello di portare i nostri spettacoli ovunque e a chiunque.

Anche al pubblico giovanile.

A tutto il pubblico possibile! Oggi, stiamo avendo un ricambio generazionale che ci aiuterà a portare in scena spettacoli capaci di raccontare i nostri temi. Il teatro ha così tanti linguaggi diversi da poter raggiungere ogni persona, da chi ama il cabaret a chi l'horror a chi la danza. L'importante, in uno spettacolo, è far riflettere ed emozionare il pubblico, e, se ci riusciamo, beh allora abbiamo fatto il nostro lavoro.