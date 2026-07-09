BASELGA DI PINÉ. Una serata all'insegna della musica d'autore e della solidarietà. Questa sera, giovedì 9 luglio, alle 21, Casa Iride di Montagnaga di Piné ospiterà il concerto "Genova, l'Emilia e l'America", tributo ai grandi cantautori Fabrizio De André e Francesco Guccini.

Sul palco saliranno musicisti di lunga esperienza come Andrea Parodi, Carlos Biondini, Ellade Bandini, Alex Gariazzo, Michele Guaglio e Riccardo Maccabruni, che proporranno un repertorio dedicato alle canzoni e ai valori artistici dei due protagonisti della musica italiana.

L'appuntamento sarà anche un'occasione di impegno concreto. L'ingresso è infatti a offerta libera e responsabile e l'intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle missioni in America Latina.

L'iniziativa è promossa da Shemà, Casa Rododendro e Rock'n Piné, con il patrocinio del Comune di Baselga di Piné, che sostiene un evento capace di unire cultura, musica e solidarietà.