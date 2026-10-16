TRENTO. Sarà Angelo Branduardi, con il suo inseparabile violino, il protagonista dell'inaugurazione della mostra «Il potere della musica. Arte, corti e strumenti dal Rinascimento al Barocco», in programma sabato 24 ottobre alle 17 al Castello del Buonconsiglio. Il celebre cantautore eseguirà alcune delle sue melodie più conosciute nella Loggia di Romanino e nel Cortile dei Leoni.

Per Branduardi si tratta di un ritorno in un luogo a lui particolarmente caro. Nel maggio 2014 aveva presentato proprio al Buonconsiglio l'album Futuro Antico VIII - Trentino, ispirato ai Codici Musicali Trentini e alla musica delle corti dei principi vescovi. Per la copertina aveva scelto l'affresco del mese di maggio di Torre Aquila.

La mostra esplora il ruolo della musica tra Quattrocento e Seicento, attraverso opere d'arte, strumenti antichi e ascolti musicali. L'allestimento richiama le forme degli spartiti, mentre nel Magno Palazzo i visitatori potranno anche suonare due clavicordi. L'esposizione rappresenta il primo grande appuntamento culturale in vista delle celebrazioni del Millenario del Principato Vescovile di Trento, previste dal 2027.

L'accesso all'inaugurazione sarà consentito dalle 16.30, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dalle 18.30 alle 21 la mostra sarà visitabile liberamente. Durante gli interventi inaugurali sarà presente anche un'interprete della lingua dei segni italiana.