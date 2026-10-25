L'AVANA - Il ministero della Salute di Cuba ha vietato la vendita e l'importazione di circa 15 bevande che combinano alcol e sostanze energizzanti, dopo diversi casi di intossicazione legati al consumo eccessivo. Le autorità ritireranno inoltre le autorizzazioni sanitarie già concesse e non ne rilasceranno di nuove. Il divieto si applica alle scorte presenti nei negozi e nella rete commerciale. Restano esclusi le bevande energetiche analcoliche e gli alcolici tradizionali. Lo scorso agosto erano stati segnalati cinque casi di intossicazione tra giovani adulti nella provincia di Sancti Spiritus, uno dei quali aveva richiesto il ricovero in terapia intensiva. Anche a L'Avana è stato registrato un caso grave associato al consumo. Le bevande contengono caffeina, taurina, zuccheri e vitamine. La combinazione con l'alcol può aggravare gli effetti del consumo eccessivo, provocando vomito, tachicardia e disturbi cardiovascolari e neurologici. I rischi sono maggiori per chi soffre di ipertensione, patologie cardiache, disturbi del sistema nervoso o malattie renali.