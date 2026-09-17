TRENTO. Il Trentino-Alto Adige porta le sue produzioni nel cuore di Torino per Terra Madre Salone del Gusto 2026, in programma dal 24 al 27 settembre. Saranno 11 gli espositori trentini e altoatesini presenti nel Mercato di Terra Madre, affiancati da incontri, degustazioni e appuntamenti dedicati alle specialità e ai territori della regione.

La manifestazione, organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, quest’anno celebra anche i 40 anni di Slow Food Italia, ricordando l'eredità culturale e politica del fondatore Carlo Petrini. L’edizione 2026 si svilupperà direttamente nel centro cittadino, da piazza Carlo Felice a piazza Vittorio Veneto, coinvolgendo anche via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, Palazzo Reale e i Musei Reali.

I numeri danno la dimensione internazionale dell’appuntamento: sono attesi oltre 1.500 produttori, cuochi, pescatori, allevatori, agricoltori, studiosi e attivisti provenienti da 120 Paesi. Il Mercato riunirà più di 600 espositori italiani e internazionali, insieme a oltre 130 Presìdi Slow Food.

Al centro dell’edizione ci sarà la biodiversità, sintetizzata nel claim “Biodiversity - Be Diversity”. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla tutela della diversità non soltanto naturale e agricola, ma anche gastronomica, culturale e sociale, mettendo a confronto esperienze e produzioni provenienti da tutto il mondo.